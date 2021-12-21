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【移民泰國】海外搬屋到泰國　須注意宗教物品寄運限制

博客 13:55 2021/12/21

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泰國是不少人的度假天堂，當地的樓價和物價相對比香港低，早前更通過了新措施以吸引海外的外國富裕人士和高技術專業人士移民。泰國鄰近香港，但相信一眾移民人士都會選擇將部分個人用品寄到當地，今次就為大家拆解安排海外搬屋到泰國需要留意的事情！

寄送個人物品文件不算繁複

寄送個人物品到泰國需要的文件不算太繁複，反而需要注意的細節較多，特別是泰國是個宗教色彩濃厚的地方，所以大家一定要留意一下箱內有沒有和宗教有關的物品！我們總結了幾個海外搬屋要點供大家參考：

  • 寄送物品在原居地已屬自用用途最少6個月
  • 寄送物品出發地必須和寄件人的原居地或原工作地相同
  • 每一種類的家用電器，如電視、微波爐、焗爐等，以個人身份安排海外搬屋的話只可以寄送1件，如以家庭身份則可寄2件，如超過指定數目有機會被徵收稅項
  • 海外搬屋物品最早可以在你抵達泰國前1個月或最遲抵達泰國後6個月內入口泰國
  • 移民人士最多可以以一次空運和一次海運將個人物品以免稅形式寄送到泰國
  • 所需文件：裝箱單、發票、護照及Visa副本、工作許可證等（如有的話必須有效最少一年）

【泰國推新措施吸有錢人 投資389萬港元獲10年簽證：按此

而泰國除了一般大家認知的禁運品外，還有不少物品可能你不知不覺會放在箱內，所以執箱時要小心以下的禁運和限制物品啊！ 

雖然以上部分物品可以透過向相關部門申請入口，但大多數相關文件只會向持有有關的商業登記人士發出，以個人海外搬屋身份申請難以獲得批准。因此我們建議大家避免這些寄運物品，以免被海關沒收或扣關！關於禁運品的詳細資料，可以參考泰國海關官方網站內的Restricted and Prohibited Items

 

【關於FreightAmigo

FreightAmigo揉合物流科技及金融科技，為亞洲首創的一站式供應鏈金融平台。無論商業或私人客戶，需要寄文件、包裹、大貨到移民搬屋，在平台上可立即比較空運、海運、鐵路運輸、快遞和貨車運輸的門到門貨運報價。除了1-CLICK網上預訂，客人亦可在FreightAmigo一站式安排好貿易融資、貨物保險及報關清關等，為有貨運需要的客人大大節省了成本及時間。

＝＝＝＝＝

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撰文 : 謝凱澄 FreightAmigo一站式供應鏈金融平台總監

欄名 : 移室移居友計仔

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