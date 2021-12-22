【消費優惠】金域假日酒店聖誕海鮮自助餐$288起 　指定信用卡享8折

香港金域假日酒店的Bistro on the Mile餐廳將於聖誕及新年期間推出午市、下午茶及晚市聖誕自助餐，以海鮮為主題，食物包括炸蠔、薑蔥炒龍蝦鉗、凍麵包蟹、凍蝦及瀨尿蝦等，還有聖誕燒火雞、威靈頓牛柳及一系列的節日特色甜品。

價錢方面會因應日期而不同，成人每位288至798元，長者每位230至590元，而小童價錢為201至558元，另需加一服務費。

顧客使用恒生、滙豐、銀聯或AMEX信用卡惠顧，12月24日平安夜當日可享8折優惠。而在12月25至27、31日以及1月1日惠顧，則可享有85折優惠。顧客入座時需掃瞄安心出行二維碼。

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原價價錢：（另需加一服務費） 1. 節日海鮮自助午餐

入座時段：中午12時至2時30分 12月31日：成人398元，長者318元，小童278元 2. 下午茶自助餐

入座時段：下午3時至5時 12月25日：成人298元，長者238元 ，小童208元

1月1日：成人288元，長者230元，小童201元 3. 節日海鮮自助晚餐

入座時段：5時30分至8時15分、8時15分至11時半 12月24日： 晚上8時30分至11時30分

成人798元，長者638元，小童558元 12月25日： 晚上8時30分至11時30分

成人728元，長者582元，小童509元 12月31日： 晚上6時至8時45分：成人698元，長者558元，小童488元

晚上9時30分至凌晨12時：成人738元，長者590元，小童516元

訂座及詳情可瀏覽Bistro on the Mile網站。

撰文：hket小編

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