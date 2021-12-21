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【美股分析】晶片股Ambarella今年累升1倍媲美Nvidia　電腦視覺產品冀收成扭虧可期

博客 15:55 2021/12/21

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晶片設計公司是今年升幅最大的美股板塊之一，晶片設計龍頭Nvidia（美：NVDA）股價高歌猛進，其他的晶片設計股也水漲船高。電腦視覺晶片設計公司Ambarella（美：AMBA）年初至今股價累升近一倍，升幅絕對不比Nvidia遜色。

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AMBA股價升幅顯著

年初至今，股價表現最好的晶片股竟然不是以台積電為首的晶圓代工廠，而是像Nvidia這些晶片設計公司。回顧從前Ambarella股價在2015年股價升至129.19美元的高位，當時主要業務是向運動型相機公司GoPro、保安相機公司提供視頻處理方案，客戶包括GoPro（美：GPRO）、海康威視、奇虎360、大華股份。

翌年來自GoPro的營業額佔Ambarella比重一度高達30%。不過，隨着運動型相機熱潮消退，Ambarella則在2018年推出首代用於電腦視覺的單晶片系統（system-on-a-chip），成為重拾增長動力的關鍵。

電腦視覺晶片殺出血路

Ambarella作為電腦視覺晶片設計公司，主攻低耗能單晶片系統，用以提供人工智能處理，或高端圖像信息處理及高分辨率視頻壓縮。所謂電腦視覺是指利用攝影機及電腦代替人類肉眼對目標進行辨識、跟蹤和測量，並進一步進行圖像處理。圖像識別是人工智能年代的主要應用。圖像處理器（GPU）、現場可程式化邏輯閘陣列（FPGA）及中央處理器（CPU）可以協助電腦進行圖像處理。

不過，這些晶片應用於物聯網終端器處理圖像的缺點馬上無所遁形，因為涉及大量數據傳輸，形成時延、耗能及產生額外支出的痛點。Ambarella遂在2018年推出電腦視覺的單晶片系統，其結構有別於GPU、FPGA及CPU，好處是低耗能，亦可以改善私隱及保安。

晶片能得更廣泛應用

現時Ambarella晶片產品可以用於安防、汽車、新興機器人及工業應用。當中Ambarella晶片產品在汽車鏡頭的應用，簡直是炙手可熱。透過高級輔助駕駛系統（ADAS）的鏡頭拍攝路況，Ambarella晶片產品解讀路況，協助駕駛者找出盲點，進而改善駕駛質素。

參考Ambarella出席由瑞士信貸主辦的亞洲科技研討會的投影片資料，估計2026年汽車鏡頭、物聯網鏡頭及其他物聯網應用的晶片可服務市場規模接近70億美元，而2020年這個市場規模僅25億美元而已。換言之，期間這個市場的複合年增長率接近19%。

憧憬扭虧為盈

由於電腦視覺產品進入收成期，Ambarella愈來愈接近扭虧為盈；對上一次錄得純利已經要追溯至2018年。Ambarella早前發出第四季盈利指引，第四季營業額介乎8,850萬至9,150萬美元。換言之，今個財政年度全年營業額至少達3.3億美元，正式超越2017年營業額水平，而預測毛利率介乎63%至64%，經營支出為3,900萬至4,100萬美元。

如以最保守的假設推算，第四季營業額為8,850萬美元，毛利為5,575.5萬美元，再減去4,100萬美元經營開支，相信可以錄得接近1,500萬元的稅前盈利。今年首三季稅前虧損為1,609萬美元，故今年整個財政年度經營虧損將收窄至數百萬元。如果增長動力維持，相信一至兩個季度後Ambarella將會正式錄得純利。市場向來賞善罰惡，投資者對快將扭虧為盈的公司更加是寵愛有加，也是Ambarella今年升幅媲美Nvidia的主要原因。

Ambarella近日反覆，要留意11月26日低位170.78美元能否守得住，如果失守會有機會進一步調整。對於保守投資者來說，由於市況仍對高估值股構成壓力，建議可先放入監察名單。

 

投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

（節錄）

高增長晶片股：Ambarella】（收費文章）

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撰文 : 梁耀康 HKMoneyClub聯合創辦人、CFA

欄名 : 美股追蹤

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