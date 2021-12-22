【消費優惠】Pizza Hut任選兩個大批$298　Daniel Wellington買3件產品享半價優惠

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Pizza Hut：任選兩個大批$298

由即日起，Pizza Hut推出大批孖寶優惠，任選兩個大批只需298元。另外，更可免費升級三藩市式手藝薄批，或者選擇鬆厚批、薄脆批、芝心批（另加19元）、芝脆批（另加23元）。

優惠適用於星期一至日，只限外賣自取及外送速遞。此優惠不適用於必勝批及二重奏必勝批，峻巒及西寶城分店不適用於此優惠。

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網上訂購

2. Daniel Wellington：買3件產品享半價優惠

由即日起，Daniel Wellington官網推出聖誕優惠，購買單件商品享9折；購買2件商品享7折；購買3件或以上商品享5折。而ICONIC LINK AUTOMATIC與 SMARTWATCH CASES不適用於此優惠活動。

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另外，Daniel Wellington亦有提醒顧客，如想於聖誕節前收到商品，需於12月23日下午1點之前下單，12月25日和26日暫停出貨，12月27日恢復正常出貨。

網購網站

3. UNY／APITA：衣料服飾正價7折

今個星期就係聖誕節啦！由12月20日至1月2日， APITA和UNY舉行節日限定禮遇，衣料服飾正價7折起，家品、家電及食品照價9折。

APITA太古城店和UNY樂富店：衣料服飾正價7折起；家品、家電、食品照價9折

UNY元朗店和UNY將軍澳店：家品、食品照價9折

以上折扣不適用於公價貨品、推廣不適用貨品及部分寄售商貨品。另外，以上折扣不適用於美食廣場、APITA UNY eShop網上購物、PITA Farmhouse入會費及購買香煙及APITA UNY禮券。

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撰文：hket小編

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