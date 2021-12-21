【品味投資】中國威士忌品牌首批生肖酒　呢個酒樽設計場景感話題性兼備！

還有一個多月就到農曆新年，部分知名威士忌品牌都有生產生肖威士忌，中國亦不例外。中國首個生態保護主題的虎年威士忌生肖酒「歲虎」將推出市面，由中國國產威士忌品牌鈺之錦蒸餾所與「琿春市天」和「東北虎保護協會」共同研發。單看它的酒瓶設計，你的第一反應如何呢？馬上了解這一款威士忌，再考慮是否入手啦。

人虎合一設計

「歲虎」是中國威士忌品牌中第一瓶生產的生肖威士忌。鈺之錦蒸餾所指，團隊的設計理念與「虎」的文化、歷史以及生態現狀有關，將「保護東北虎物種，建設生態」的主題融入到中國首個威士忌品牌鈺之錦「歲虎」。

鈺之錦品牌主理人白羊徐指，產品團隊將「虎」這一精神圖騰進行了藝術上的加工，生肖酒標上「虎」的雙眼做了特殊的吸光工藝，在黑暗處的虎睛會發出明亮的光芒，鈺之錦蒸餾所指這樣可增加這款酒的場景感和話題性。

■即睇5款威士忌酒瓶設計■

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威士忌工藝方面，用上紅茶、樹莓單一麥芽威士忌加波本穀物威士忌的多桶調和工藝，形容「歲虎」生肖威士忌融合了穀物威士忌濃厚的醇香，回味甘美，淡淡的水果香和茶香。酒精度是45度可以純飲，同時適合各種威士忌飲料的調配。

定價為日威售價的一半

在產品定價方面，蒸餾所指作為中國首個威士忌生肖酒，這一款是以自然生態打造中國風土特色口感，產品質量以日本威士忌作為標準，而價格方面會是日本威士忌售價的一半，為消費者帶來國威產品，同時呈現出與眾不同的生肖酒體驗。

日本威士忌「山崎」網上零售價是918港元，一半價格的話是459元左右，以中國首瓶國產威士忌而言是價格尚可接受，而是否有炒賣能力則視乎市場對這一款威宜忌的需求。

責任編輯：區祖飛

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