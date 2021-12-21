【消費優惠】尚八聖誕限定和牛放題低至55折　DONKI聖誕新年推廣和牛火鍋片$88起

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 尚八日式燒肉店：聖誕限定和牛放題低至55折

尚八日式燒肉店推出聖誕限定優惠，期間限定聖誕和牛放題餐低至55折。另外，凡惠顧尚八聖誕餐，2人同行或以上，即送A5和牛西冷或肉眼100g，2位送100g、3位送150g、4位送200g，如此類推。

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尚八日式燒肉店

地址：荃灣川龍街118號百悅坊12樓／電話：2388 9777

地址：旺角山東街38號38廣場3樓／電話：39969933 日間時段成人 438元/位 小童 268元/位

早鳥時段成人 488元/位 小童 298元/位

黃金時段成人 588元/位 小童 298元/位

宵夜時段成人 488元/位 小童 298元/位

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2. DONKI：聖誕新年推廣 和牛火鍋片$88起

DON DON DONKI即日起至2022年1月2日進行聖誕新年推廣，多款產品優惠價發售：

日本和牛牛肩火鍋片 88元/100g

Suntory Gin翠 228元

地獄級壽司模型系列 10% off

優惠適用於DON DON DONKI香港分店，情熱笑店山頂廣場除外。數量有限，售完即止。

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3. LeSportsac：冬季減價 全場低至4折

由12月17日開始，LeSportsac冬季減價，全場低至4折，Doraemon聯乘系列，部份貨品有7折優惠，另外經典圖案款式更有半價優惠。

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撰文：hket小編

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