【移民加拿大】吸移民填補勞工短缺　加國明年新永久居民名額擬上調至41.1萬

為解決人口老化、疫後復甦的問題，加拿大近年積極吸納新移民。當地於今年有望達成新增40.1萬名永久居民的目標，為進一步吸引海外勞動力，有消息指當局計劃調高明年新永久居民名額上限至41.1萬。

【英國公營醫療保障夠唔夠 移居英國需唔需要買定保險？：按此】

加拿大近年為推動經濟發展，解決人口老化、勞動人口短缺等問題，積極吸納新移民。據路透引述當局消息人士指，當局有望實現今年新增40.1萬名永久居民的目標，並將上調明年目標至41.1萬名。

當地面對生育率下降，去年創下歷史新低，加上疫情大流行期間，不少加拿大的長者提前退休，勞動力短缺的問題愈來愈嚴重，吸納更多新移民變得更為重要。加拿大移民部長Sean Fraser向路透社表示，加拿大需要移民來創造就業機會並推動經濟復甦，不僅三分之一的加拿大企業由移民擁有，而且新移民正在幫助解決勞動力短缺問題。

【40歲擬3年後變賣資產移居英國 應怎善用100萬流動資產增值財富？：按此】

不過，隨着移民加拿大的人數增加，有分析師預料或會讓當地熾熱的樓市進一步升溫並帶動通脹。當地政府計劃向議會針對樓市推出一系列的計劃，其中包括為該國最大城市提供40億加元（約32億美元）的資金，以加快增加住宅供應，為樓市降溫。

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經