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【好去處】維港海岸堤階12月24日開放　優惠期玩水上單車人均最平35元

精明消費 18:35 2021/12/20

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政府近年積極發展公共休憩空間，而位於灣仔海濱的維多利亞港首條「海岸堤階」將於12月24日平安夜開放，其賣點在無欄杆梯級式沿岸設計，可讓遊人拾級而下親近水體，另外，長廊亦首設水上單車租用服務，市民可以一家大小一同享受天倫樂。

【灣仔海濱新開放主題區 專設毛孩公園及懷舊香港打卡位：按此

維港首個無欄杆梯級式沿岸設計

海岸堤階為今年施政報告中提到的首個維港無欄杆梯級式沿岸設計，位於灣仔海濱「水上運動及康樂主題區（第二期）」內。堤階位處內港，水流平靜，開放後，市民可沿梯級走下至海岸邊，近距離觀賞維港。

主題區設有草地、戶外桌椅、遮陽及兒童遊樂等設施，同時亦是寵物友善場地，市民可帶同小孩及寵物一同到海濱遊玩。香港本地創作品牌「Chocolate Rain」創作總監麥雅端更為主題區設計了一套以「Chocolate Rain」及水上運動為題的藝術裝置和聖誕裝飾，供市民打卡及休憩，其中最觸目的為一幅長約20米的巨型畫作，市民可於海上從另一角度欣賞作品。

    點擊圖片放大
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維港上玩水上單車　最平人均35元

海岸堤階另一個賣點，就是有水上單車租用服務，市民首次可於維港上進行康樂活動。場地內一共有20艘水上單車，其中3艘更是以「Chocolate Rain」為題的特別版，水上單車活動將先試行半年，未來視乎反應再安排。

市民即日起可透過網站預約水上單車租用服務，水上單車可租用二人船或四人船，每節遊玩時間為45分鐘，每日開放15節時間。新張期內市民可以優惠價租用水上單車，平日早上10時至下午1時半期間租用可享5折優惠，二人船收費100元；四人船收費140元，若二人遊玩，平均每人只需50元；若四人遊玩一同租用四人船，人均只需35元。

灣仔海濱公園水上單車租用服務收費

二人船正價：200元／節
四人船正價：280元／節

優惠期收費

平日（星期一至五）：
早上10時至下午1時半：二人船優惠價100元／節；四人船優惠價140元／節
下午2時至5時：二人船優惠價120元／節；四人船優惠價168元／節

周末及公眾假期：
早上10時至下午1時半：二人船優惠價160元／節；四人船優惠價224元／節
下午2時至5時：二人船優惠價200元／節；四人船優惠價280元／節

    點擊圖片放大

主題區亦設可供船隻上落水體的滑道，相信未來可在內港舉辦龍舟比賽、帆船環島大賽等水上競賽。海岸堤階是年內開放的第16個海濱場地，將會與鄰近長約280米的新海濱長廊連接起來，令港島北的海濱長廊將延長至7.4公里，日後市民可從石塘咀沿海濱區步行至炮台山。

若想知更多假日好去處，請留意好去處懶人包

 

責任編輯：嚴熹曼

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欄名 : 消費錦囊

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