【聖誕節2021】走進加藤真治的童話世界　與小紅帽黑白兔共度聖誕

童話故事裏的小紅帽及大灰狼、還有一黑一白的黑白兔，都是日本插畫大師加藤真治筆下的卡通人物，戴上尖帽子的小紅帽更是代表之一。他們會趁着聖誕節來到葵興life@KCC，在聖誕童話市集跟大家度過聖誕及新年。

場內有各式聖誕裝置，小紅帽聖誕小屋、聖誕郵箱、鹿車、小紅帽村莊等，隨處可見小紅帽、大灰狼和黑白兔的蹤影；位於空中花園Green@KCC的聖誕小村莊，仲有一間以紅色為主調的餅乾屋，全部都係必到「打卡」位。

場內展出加藤真治的手繪插畫作品，大家可以近距離欣賞作品細膩的筆觸、夢幻的插畫風格，加上可愛的童話角色，絕對值得大家駐足欣賞。

在12月24至27日期間將舉行聖誕手作市集，並會售賣手作工藝品、頭飾、天然精油、咖啡及養生茶包等精品。而在12月24日及26日，更分別會有現場音樂表演及小紅帽舞蹈表演。另外更有期間限定童話小店，有一系列日本直送的精品，把可愛的小紅帽帶回家。

另一方面，凡於life@KCC及joy@KCC即日以電子貨幣消費滿100元，即可獲得印花1個。星期六、日及公眾假期於零售商舖購物滿200元或以上，即享雙倍印花。儲滿指定數量印花，即可換領限量版禮品1份​。禮品數量有限，換完即止。

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life@KCC x 加藤真治「Merry Gift-mas聖誕童話市集」 日期：即日至2022年1月2日

開放時間：上午10時至晚上10時

地址：葵涌葵昌路72至76號life@KCC 3樓及空中花園Green@KCC 期間限定店 日期：即日至2022年12月27日

開放時間：中午12時至晚上8時

地址：life@KCC 3樓 聖誕手作市集 日期：12月24至27日

地址：空中花園Green@KCC

Busking現場音樂表演時間: 12月24日下午3時45分、5時正（每場45分鐘）

小紅帽舞蹈表演時間：12月26日下午3時、4時 （每場15分鐘）

責任編輯：李伊洛

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