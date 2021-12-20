▲ 【虛擬資產】《Monkey Kingdom》將發行第二批NFT 如何入手限量頭像博升值？

上次介紹過簡單NFT的概念及發展趨勢，亦提及過近期亞洲大熱，連Mirror嘅Ian陳卓賢都潮買的《Monkey Kingdom》NFT項目，適逢《Monkey Kingdom》即將發售第二批NFT，解釋一下如何購買NFT及《Monkey Kingdom》的NFT究竟又值不值得投資呢？

ETH vs SOL NFT交易貨幣比較

與大部分熱門NFT不同的是，《Monkey Kingdom》的NFT並非以以太幣進行交易，而是以Solana（SOL）幣進行交易。那麼SOL幣與為較多人熟悉的以太幣有甚麼區別呢？以太坊是區塊鏈中在DeFi（Decentralized Finance，去中心化金融）發展得最大，但是到目前仍存在交易費過高及交易速度慢的兩大問題。而SOL是專門為DeFi而生的區塊鏈，SOL使用的是委任式權益證明（DPoS）機制，每秒的交易量最高達到59,490筆，平均每個區塊出塊時間大約2秒，因此SOL憑藉交易速度快、交易費低及去中心化等優點，被稱作以太坊殺手。

SOL幣值在前段時間持續飆漲，曾於8月達到歷史新高，其市值一度突破700億美元，成為市值第5大的加密貨幣。不過最近各種加密貨幣的幣值均有不同程度的漲跌，導致排名亦持續變動，但不論排名如何，SOL已被認定為NFT生態系裡極具競爭力的系統。

【MIRROR陳卓賢都潮買NFT！ 拆解NFT熱潮為何能帶動天價成交：按此】

第二批NFT頭像 以女版孫悟空為主題

據《Monkey Kingdom》社交平台介紹，最初是受孫悟空所啟發，藉由電腦演算法賦予不同身體特徵與衣飾，生成2,222個獨一無二頭像的NFT。自今年11月27日推出首批NFT以來，人氣急速飆升。《Monkey Kingdom》更將於12月21日乘勝追擊推出第二批NFT──Baepes（女版孫悟空），鑄造價格（Mint Price）為0.49枚SOL幣，約等於670港元。

回顧第一批的初始發售價格同樣為0.49枚SOL幣，而到今日為止其中一些爆款頭像的價值已高達數百枚SOL幣，升值過百倍，最低價也要70枚SOL幣，而1枚SOL幣的現價約170美元（約1,326港元）。換句話說，如果這次成功購得，就意味只需要數百港元，就可獲得具相當升值潛力的NFT頭像。

【8大最貴NFT藝術品 數碼作品為何值錢？：按此】

如何購入NFT？

其實購買NFT作品與大家平時抽新股、抽波鞋都有點類似。首先，當然要有個錢包，錢包可以在不同的加密貨幣交易平台上開設，如果想購入《Monkey Kingdom》NFT，則要使用支持SOL幣交易的平台。

現今比較多人用的平台是幣安（Binance），註冊後再購買相應的SOL幣，就完成了第一步。然後，將錢包內的SOL幣轉換至是次發售支持的Phantom錢包中，繼而再登入購買連結即可。

此次發售的Baepes限量只有2,221隻，想了解更多，可以瀏覽《Monkey Kingdom》官網或社交媒體。

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。