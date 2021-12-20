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【元宇宙】回歸「元宇宙」基本　科技基礎設施或是關鍵

理財資訊 17:25 2021/12/20

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元宇宙的概念由facebook（美：fb）宣布改名Meta後引爆，科技巨頭認為元宇宙是互聯網發展的下一階段，將數字世界與現實世界相融合。元宇宙是科技公司的下一個增長引擎，科技巨頭認為元宇宙是互聯網發展的下一階段，將數字世界與現實世界相融合。

【Metaverse概念爆紅　拆解科企爭飲頭啖湯原因：按此

瑞銀投資銀行研究部台灣硬體科技研究部主管陳星嘉認為，科技基礎設施或是元宇宙成為現實的關鍵，能否將人們負擔得起的擴增實景（AR）眼鏡商業化，這對於元宇宙的成功很重要，因為虛擬實境（VR）或擴增實景（AR）設備是通往元宇宙的大門，而目前的滲透率仍較低。

VR出貨量漸增

VR／AR設備是「大門」，要從目前的2D互聯網體驗升級到3D的沉浸式體驗，VR／AR頭戴式耳機和眼鏡是基本。該行預計2021年全球VR出貨量將跳升至1,070萬部，按年增長98%，2022年將增至1,800萬部。

顯示幕應該是一部頭戴式VR設備的最大成本，在總物料成本中佔25%。預計鏡片價值量將繼續攀升，2021至2025年全球VR鏡片市場將以91%的年複合速度增長。

元宇宙的最終設備是AR眼鏡，但AR眼鏡需要小型化或依據每個人的視力定制以及microLED等新技術的發展。

明年雲服務資本開支料增

瑞銀指，業內公司估算元宇宙帶來的新增計算市場潛在規模至少在400億美元。計算（雲／邊緣計算）和網路供應鏈（從晶片組、記憶體及各種元器件到系統製造商）是元宇宙的重要基石。

該行預計在人工智慧和5G應用繁榮發展的推動下，2022年全球領先雲服務提供者的合計資本開支按年將增長19%，今年料按年增長32%。陳星嘉預計，元宇宙將刺激資本開支的長期進一步增長。

【開啟網絡新時代　勢引爆科技業新一波增長動力：按此



責任編輯：鄭樂怡

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