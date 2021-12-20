【全球十大名牌】德勤最新百大奢侈企業　Hermès首次打入10強　香港珠寶商排名下跌

全球前四大會計事務所之一的德勤（Deloitte）發表最新《2021全球奢侈品力量》報告，公布最新全球百大奢侈企業品牌頭10位排名中，法國品牌佔4席，而香港珠寶商周大福雖能上榜，但排名下跌兩位至第10位，被法國知名品牌Hermès超前。

港4大珠寶商排名齊跌

報告顯示，香港4大珠寶商排名均下跌，周大福 （01929） 今年下跌兩位，至排名第10；周生生 （00116） 同樣下跌兩位，至全球排名第32名。六福 （00590） 則跌七位至38名；謝瑞麟 （00417） 則下跌五位至第78名。

Hermès首次打入10強

首三位分別為LVMH、Kering、雅詩蘭黛（The Estée Lauder Companies），三者地位不變。但近年愈來愈受大眾喜愛的法國知名品牌Hermès則排名全球第9名，是這品牌首次晉身10大，更超前周大福。報告指，Hermès實現了「行業領先的淨利潤率」，而Hermès的淨利潤率是前100名公司中最高，為21.7%，同時是前100名奢侈企業中收益最高的公司。

■全球奢侈品企業十強■

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責任編輯：區祖飛

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