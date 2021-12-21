【消費優惠】超市冬至優惠：U購湯丸加1元多1件　百佳罐裝鮑魚2件88折

今天是冬至，多間超級市場現正舉行冬至優惠，包括海味、食品、水果及飲料，可以用來跟親朋好友食返餐好。

1. 百佳冬至優惠

百佳超級市場門市及網上商店推出冬至優惠。由即日至12月23日，全綫湯丸買第2件半價，另可加13.9元換購思念牌酥餅1件。冬至精選組合包括指定品牌菇類、海螺片及湯圓3款食品，每份可享9折優惠。

此外，由即日至12月30日，購買指定款式罐裝鮑魚2件，即送指定鮑魚贈品，或享有88折優惠。

百佳網店連結

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2. 惠康超市冬至優惠

由即日至12月23日，惠康超級市場推出冬至優惠，士多啤梨每盒55元、急凍吉品種熟鮑魚12隻裝每包128元，全綫紅白餐酒、香檳及汽酒買滿300元有85折優惠。購買任何湯丸加10元，即可換購第一家原味印度煎餅1件。詳情可瀏覽惠康超級市場Facebook專頁。

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3. U購冬至優惠

由即日至12月22日，U購亦在門市推出冬至優惠。利川湯丸加1元多1件、韓國濟州蜜柑13.9元一件6個，香印青提每包59.9元。購買汽水或啤酒滿指定金額，均可享有贈品。詳情可瀏覽U購Facebook專頁。

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撰文：hket小編

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