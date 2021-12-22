【消費優惠】地捫醬汁限時買一送一 限時優惠至12月23日 精明消費 09:00 2021/12/22 分享： 由即日至12月23日，地捫番茄汁、香辣番茄汁、菠蘿番茄汁及泰式甜辣醬均有買一送一限時優惠，並於指定惠康及百佳超級市場分店有售。產品價格以收銀機及送貨單為準，數量有限，售完即止。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【網購詐騙】香港節日購物旺季2成交易涉可疑詐騙 2021/12/21 【網購詐騙】香港節日購物旺季2成交易涉可疑詐騙 【北京冬奧】中銀冬奧紀念鈔今公布申請結果 即睇自己有無中獎（附網頁連結） 2021/12/21 【北京冬奧】中銀冬奧紀念鈔今公布申請結果 即睇自己有無中獎（附網頁連結） 【好去處】海洋公園水上樂園設無限次入場證 488元任玩至明年3月 2021/12/21 【好去處】海洋公園水上樂園設無限次入場證 488元任玩至明年3月 【聖誕節2021】迪士尼公主陪你過聖誕 幻彩裝置配主題曲彷如置身舞會現場 2021/12/21 【聖誕節2021】迪士尼公主陪你過聖誕 幻彩裝置配主題曲彷如置身舞會現場 【聖誕節2021懶人包】聖誕打卡搵食好去處 一文盡覽商場食肆酒店自助餐優惠（更新至12月21日） 2021/12/21 【聖誕節2021懶人包】聖誕打卡搵食好去處 一文盡覽商場食肆酒店自助餐優惠（更新至12月21日） 香港 飲食優惠 付款優惠 著數優惠