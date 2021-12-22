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【消費優惠】地捫醬汁限時買一送一 　限時優惠至12月23日

精明消費 09:00 2021/12/22

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由即日至12月23日，地捫番茄汁、香辣番茄汁、菠蘿番茄汁及泰式甜辣醬均有買一送一限時優惠，並於指定惠康及百佳超級市場分店有售。產品價格以收銀機及送貨單為準，數量有限，售完即止。

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撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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