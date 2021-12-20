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【Bitcoin】加國Fintech新服務　比特幣可以抵押買樓

博客 11:50 2021/12/20

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加密貨幣市場貨幣上周因為等候美聯儲局議息會議結果欠缺動力，比特幣於46,000美元至48,000美元區間上落，未能突破5萬美元關口，價格於美聯儲局議息會議後回升，一周下跌3.59%，周一報46,896美元。而以太幣價格於周四亦重回4,000美元以上，一周下跌1.01%，周一報3,956美元。

料明年於美加廣泛推廣

比特幣除了買咖啡買戲飛，還可以買樓？加拿大金融科技公司Ledn於12月15日宣布，已在B輪融資中籌得7,000萬美元資金，使其公司估值達到5.4億美元。Ledn亦宣布推出一項新的「比特幣抵押擔保房貸」產品，讓使用者把手上的比特幣拿來抵押做為擔保品，借錢買房屋。該抵押貸款將使Ledn客戶能夠使用其持有的比特幣購買房屋，同時繼續從這兩種資產的潛在價格升值中受益。

Ledn打算在明年初向美國和加拿大的客戶更廣泛地推廣這產品。Ledn的聯合創始人兼首席執行官Adam Reeds在聲明中表示，大多數持有大量比特幣財富的人仍然無法利用他們的資產向銀行抵押借得貸款。從創立以來，Ledn已經核發超過4.5億美元貸款，其中九成的放貸是在2021年間進行，目標是到明年第1季底前提供超過1億美元的比特幣抵押房貸放款。據公司表示，已有候補名單正在輪候。

【Visa推加密貨幣諮詢服務　為銀行和商家建虛幣發展橋樑：按此

筆者認為市場絕對不能忽視消費者需求，為那些選擇在傳統銀行主流之外進行投資的人提供獲得關鍵金融產品的機會 。

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。

ix加密貨幣指數受整體加密貨幣市場波動影響，周一報13,071點，一周下跌0.79%；ix比特幣指數報11,336點，一周下跌3.45%；ix以太幣指數報33,980點，一周下跌0.90%。

指數 指數水平（點）* 一周變化
ix加密貨幣指數 13071 -0.79%（-105）
ix比特幣指數 11336 -3.45%（-405）
ix以太幣指數 33980 -0.90%（-310）
*截至2021年12月20日。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

＝＝＝＝＝

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欄名 : 得利數字

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