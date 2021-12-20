▲ 【元宇宙】開啟網絡新時代 勢引爆科技業新一波增長動力

當Facebook（美：fb）於10月底宣布改名Meta後，迅即將元宇宙（Metaverse）概念炸開，數以億計用戶驚覺科技網絡巨頭正在為整個網絡世界從新布局！何以有頭有臉的fb變「臉」下注元宇宙？有哪些產業可率先受惠？未來趨勢如何？又有哪些職業可能是明日之星呢？

fb布局搶奪元宇宙先機 開啟網絡新時代



fb行政總裁朱克伯格較早前已明言，他深信元宇宙將會巔覆未來人類社會，改變人們的思維模式，並開創一種嶄新的生活形態。由此可見，fb「撕破」標誌性的一張「臉」絕非兒嬉的一時衝動，而是經過精心策劃的整體大戰略，布局搶奪龐大商業先機，猶如在網絡時代萌芽之初創立社交媒體fb一樣，成就當前的商業帝國。所以，fb投資尚處雛型的元宇宙就如投資未來，及早變「臉」以明其志，高舉元宇宙大旗領導群雄。



事實上，元宇宙爆紅並非偶然，而是互聯網發展面臨樽頸的突破點。fb改名，矢志轉型為一家Metaverse公司，或許是互聯網發展的轉捩點。迄今，互聯網經過廿多年發展似乎已到了「窮途」，科技界長久沒有劃時代的宏觀概念崛起，流動網絡時代帶來的巨大經濟商業紅利亦日漸消失，增長疲憊，每年所謂更新換代的手機已了無新意，就像PC個人電腦一樣，手機不至於會淘汰，但發展似乎到了一個局限。這時，站在網絡頂峰的fb高呼開發具前瞻性的元宇宙產業恰如其分，正當其時，猶如提早宣告網絡新世代的來臨，相信科技界也會一呼百應，如蟻附羶。

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面對這場革命性的元宇宙超級機遇，投資界當然嗅到商機，風投基金大灑金錢，市場也躁動起來分一杯羹。早前，fb宣布成立一個XR計劃及研究基金，將夥同各地專家、學術機構及業界開拓及構建元宇宙所需的技術和體系，其中合作夥伴便包括南韓及香港的大學。與此同時，fb亦會在未來5年在歐洲招攬萬名專才開發元宇宙，看中的便是歐洲科技產業的潛力及其龐大的消費市場。另外，fb亦收購了多家AR／VR企業，以獲取發展元宇宙的核心相關元素。凡此種種，均昭示了fb的企圖和雄心壯志。



科企搶奪元宇宙產業大餅 引發新增長動力



商機當前，除了fb大舉投入元宇宙外，其他科技網絡巨頭如騰訊及NVIDIA（美：NVDA）等亦不甘後人，憑藉其在資本、技術和內容方面的優勢，一方面透過收購AR／VR企業，另方面亦大搞深度研發，搶奪元宇宙產業大餅，亦帶挈了相關概念股熱炒。今年3月，騰訊有份投資的元宇宙概念遊戲公司Roblox趁機美國上市，這家號稱元宇宙概念第一股掛牌後便爆升，股東們似乎已實實在在賺了頭彩。此外，NVIDIA亦推出元宇宙基礎模擬平台Omniverse，而遊戲公司Epic Games宣告獲得10億美元融資拓展元宇宙業務，為熱炒的元宇宙概念添柴加火，市場瀰漫着一片元宇宙風潮！



從商機角度看，發展元宇宙所需技術如VR／AR、區塊鏈、5G、人工智能（AI）、高階晶片和雲端運算等企業相信會大有「錢」途，也將帶動相關產業鏈，成為廠商搶攻的商機，尤其是VR／AR設備生產商已率先受惠，相關公司股價搶先爆升已說明了一切。至於元宇宙可能涉及的3大場景，如社群媒體、遊戲和家庭娛樂均需開發大量軟件及內容供應，也將刺激企業投入更多資源，推動軟件設計及技術升級，可望成為科技產業新一波的增長動力。

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私隱、資訊安全愈趨重視



或許，在未來的元宇宙，「巔覆未來人類社會」真會應驗，所謂「眼見為憑」的傳統規則也需要改寫。我們在虛擬的元宇宙活動猶如現實世界，不但有娛樂，而且融合了支付消費等現實埸景，一切生活交際、買賣交易不但會記錄在案，甚至最深層次的個體人格特質和「三觀思想」，在元宇宙體系內也會無所遁形被儲存分析，成為企業推銷廣告的寶藏。因此，私隱和資安問題勢必成為一大關注重點，而元宇宙訊息真偽查核、資訊安全防護及受害者申索等職能的重要性相信會進一步提升，具有相關專業才能的也會成為搶手對象。



無可否認，我們的新世代早已沉醉於網絡世界，每天花在虛擬遊戲的時間愈來愈多，加上環球疫情揮之不去，助長了此一趨勢，是為發展元宇宙的重大推動力。一定程度上，我們蛻變成「數字世界的動物」，未來隨着科技發展及企業銳意開拓，我們更難以擺脫其無所不在的影響，大家且拭目以待，亦需有心理準備未來元宇宙帶來的衝擊。

【關於作者】

顏偉華是行健資產管理（Zeal Asset Management）CEO，超過20年基金管理行業經驗。行健多年來為歐洲國家主權基金、國際金融機構及本地個人投資者投資中國，亦是全球首批通過「基金互認」政策進入中國內地零售基金市場的三家基金公司之一。行健為聯合國支持的負責任投資原則（PRI）簽約機構，是致力將ESG融入中國投資的先行者之一。