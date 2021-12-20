【外滙前瞻】俄烏局勢轉穩歐元反彈　觀望日本11月CPI　倘擺脫通縮日圓可望突破

美國聯儲局上周宣布議息結果，聯邦基金利率維持於0至0.25厘之間，符合市場預期，同時亦宣布下月起加快減買債速度，由每月減150億美元增加至每月減300億美元，希望在明年3月結束買債。另外，聯儲局又預計明年結束減買債後會加息3次以壓抑通脹，不過恒生銀行首席市場策略員溫灼培認為，美聯儲在加息數次後，將難以再加息，因此預料加息後息率最終仍會低於通脹，這亦解釋為何金價未見走弱的原因，美元要重拾升軌，相信要待至明年加息。中銀香港個人數字金融產品部預料，本周美滙指數會保持橫行，支持位在95.134，阻力位在97.00。

俄烏局勢轉穩 歐元有機會反彈

此外，因為近日俄羅斯與烏克蘭關係緊張、歐盟有機會因兩地開戰而制裁俄羅斯，一度拖低歐元滙價。但日前烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，不排除以公投方式決定烏克蘭東部頓巴斯及克里米亞半島的未來去向。溫灼培認為，如烏克蘭最終選擇以「割地」平息衝突，雙方可避免戰爭，俄羅斯亦免被歐盟制裁，因此歐元有機會反彈重上1.15水平。恒生投資服務研究團隊預計，本周歐元兌美元會繼續整固，支持位在1.1100，阻力位在1.1400。

日本或有望走出通縮

日本央行上周亦舉行議息會議，結果宣布明年3月開始減慢購公司債至疫前水平，但10年期債息維持於0厘，短期利率目標維持於負0.1厘不變。以往日本一直都經歷通縮，不過上月公布的日本年通脹率已達0.1%，市場再關注本周五公布的11月的消費物價指數（CPI），預計通脹情況會進一步加劇。若數字上升，表示日本正走出通縮，對日本經濟及日圓前景是一大突破。恒生投資服務研究團隊預計，本周日圓兌美元會向上行，支持位在112.00，阻力位在115.00。

責任編輯：嚴熹曼

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