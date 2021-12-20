  • 17°C
香港時間 : 20211220日 (週一) 14:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【外滙前瞻】俄烏局勢轉穩歐元反彈　觀望日本11月CPI　倘擺脫通縮日圓可望突破

外匯、商品、債券 13:35 2021/12/20

分享：

美國聯儲局上周宣布議息結果，聯邦基金利率維持於0至0.25厘之間，符合市場預期，同時亦宣布下月起加快減買債速度，由每月減150億美元增加至每月減300億美元，希望在明年3月結束買債。另外，聯儲局又預計明年結束減買債後會加息3次以壓抑通脹，不過恒生銀行首席市場策略員溫灼培認為，美聯儲在加息數次後，將難以再加息，因此預料加息後息率最終仍會低於通脹，這亦解釋為何金價未見走弱的原因，美元要重拾升軌，相信要待至明年加息。中銀香港個人數字金融產品部預料，本周美滙指數會保持橫行，支持位在95.134，阻力位在97.00。

俄烏局勢轉穩　歐元有機會反彈

此外，因為近日俄羅斯與烏克蘭關係緊張、歐盟有機會因兩地開戰而制裁俄羅斯，一度拖低歐元滙價。但日前烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，不排除以公投方式決定烏克蘭東部頓巴斯及克里米亞半島的未來去向。溫灼培認為，如烏克蘭最終選擇以「割地」平息衝突，雙方可避免戰爭，俄羅斯亦免被歐盟制裁，因此歐元有機會反彈重上1.15水平。恒生投資服務研究團隊預計，本周歐元兌美元會繼續整固，支持位在1.1100，阻力位在1.1400。

日本或有望走出通縮

日本央行上周亦舉行議息會議，結果宣布明年3月開始減慢購公司債至疫前水平，但10年期債息維持於0厘，短期利率目標維持於負0.1厘不變。以往日本一直都經歷通縮，不過上月公布的日本年通脹率已達0.1%，市場再關注本周五公布的11月的消費物價指數（CPI），預計通脹情況會進一步加劇。若數字上升，表示日本正走出通縮，對日本經濟及日圓前景是一大突破。恒生投資服務研究團隊預計，本周日圓兌美元會向上行，支持位在112.00，阻力位在115.00。

 

責任編輯：嚴熹曼

＝＝＝＝＝

想自己砌高息股組合，低風險兼月月有息收？立即免費下載《香港經濟日報》App取經

欄名 : 外滙走勢

最新專欄文章 更多

【外滙前瞻】5大央行本周議息　俄烏局勢拖累歐元　慎防資金避險
2021/12/13
【外滙前瞻】5大央行本周議息　俄烏局勢拖累歐元　慎防資金避險
【外滙前瞻】鮑威爾改口風放鷹或加快減買債　加息進程視疫情就業　料美滙橫行
2021/12/06
【外滙前瞻】鮑威爾改口風放鷹或加快減買債　加息進程視疫情就業　料美滙橫行
【外滙前瞻】憂變種病毒拖累經濟復甦　資金流入日圓瑞郎避險
2021/11/29
【外滙前瞻】憂變種病毒拖累經濟復甦　資金流入日圓瑞郎避險
【外滙前瞻】美通脹持續聯儲局或加快減買債　市場關注拜登提名新主席
2021/11/22
【外滙前瞻】美通脹持續聯儲局或加快減買債　市場關注拜登提名新主席
【外滙前瞻】美通脹持續消費信心創10年低　憂觸發《北愛議定書》英鎊疲軟
2021/11/15
【外滙前瞻】美通脹持續消費信心創10年低　憂觸發《北愛議定書》英鎊疲軟
溫灼培 烏克蘭 日圓 美滙指數 歐盟 加息 美國聯儲局 日本 通縮 美國

下一篇文章

【移民英國】英國公營醫療保障夠唔夠　移居英國需唔需要買定保險？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【抗通脹】買實金保值抗通脹　銀行、金行有咩選擇？
【抗通脹】買實金保值抗通脹　銀行、金行有咩選擇？
【收息基金】唔叻操盤不如買基金？邊隻基金今年升25%　派息超25厘
【收息基金】唔叻操盤不如買基金？邊隻基金今年升25%　派息超25厘
【購物保險】AIA夥初創推「保物24」保費7.8元　購物後24小時內受損可獲賠償
【購物保險】AIA夥初創推「保物24」保費7.8元　購物後24小時內受損可獲賠償
【移民英國】英國公營醫療保障夠唔夠　移居英國需唔需要買定保險？
【移民英國】英國公營醫療保障夠唔夠　移居英國需唔需要買定保險？
【MPF】邊隻好？宏利強積金回報大比拼　10年累計回報最高近2.9倍！
【MPF】邊隻好？宏利強積金回報大比拼　10年累計回報最高近2.9倍！
【收息股】6隻公用股全年收息近$6,000　買晒佢哋入場費要幾錢？
【收息股】6隻公用股全年收息近$6,000　買晒佢哋入場費要幾錢？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款