Martell中環置地廣場期間限定店 投入虛擬之旅干邑調配體驗

▲ 在馬爹利中環置地廣場的體驗式概念店L'Atelier Martell，大家可嘗試虛擬之旅及干邑調配體驗。

今次法國干邑品牌馬爹利落足本，首度在中環置地廣場設立為期約3個月的體驗式概念店L'Atelier Martell，在這裏，你可以暫且忘卻現實中的香港，嘗試短暫飛往法國干邑區；又可以像釀酒師一樣，嘗試調配自己的VSOP及XO。

▲ L'Atelier Martell門口的設計，與馬爹利名仕香港限定版設計一致，加入了很多香港的元素。（圖片：酒莊提供）

今次馬爹利的期間概念店稱為L'Atelier，其實是法語指手工匠人的工作室，而其設計靈感則源於馬爹利首席釀酒師的工作酒窖。因此，店內一側，可以見到極之宏偉耀眼、陳列著過百款「生命之水」酒瓶的牆面，展現著不同時期生命之水顏色的差別。

▲ 這幅陳列著過百款「生命之水」酒瓶的牆面，很震撼。（圖片：酒莊提供）

另一面牆，則挑選了馬爹利橡木桶與歷史文檔資料，向參觀者進一步闡釋馬爹利的悠久歷史與傳世釀酒技藝。酒窖中隨處可見的木質與銅質元素，亦運用於限定店內，嘗試把干邑釀製過程重現眼前。

▲ 店內放置了一個大木桶。（圖片：酒莊提供）

▲ 有趣的是木桶內設座椅。（圖片：酒莊提供）

馬爹利尚特盧城堡虛擬品鑑之旅

並不是每一個人都有機會參觀馬爹利在法國干邑區的大宅Chateau de Chanteloup，2013年因著中國水墨大師張羽與Martell crossover搞搞新意思，筆者便飛往法國採訪，並入住了這馬爹利於1838年購入的地標大宅。當年總共有16間客房，每間都布置不同，筆者住的是一片素淨的藍。那時候是紅葉紛飛的秋天，大宅養了30隻鹿，有些更不怕人類，願意走來親近。

▲ 參加Chateau de Chanteloup的虛擬品鑑之旅，令筆者回憶起那次入住的經歷。（圖片：酒莊提供）

今次在這限定店的15分鐘虛擬品鑑之旅（$180/位），更可以體會大宅的春夏秋冬，並且可以品嘗3款Martell的經典干邑 ── 馬爹利VSOP、馬爹利名仕和馬爹利藍帶。

▲ 一個價錢，一次個品嘗3款Martell的出品，還有虛擬視覺體驗。（圖片：酒莊提供）

喝著馬爹利名仕，也同樣勾起2014年那次筆者出席在上海郵政總局的發布會，由時裝設計師Jason Wu為Martell Noblige設計新裝，名為Black Tie Edition。而今次在中環限定店，也有展示全新的馬爹利名仕香港限定版，將會在明年1月在此店獨家發售。瓶身融入了香港多個獨特標誌，如山頂纜車、電車，以及極具標誌性的霓虹招牌等等。

▲ 全新的馬爹利名仕香港限定版，加入許多香港地標元素。（圖片：酒莊提供）

VSOP/XO調配體驗

昔日的調配體驗，通常只限於葡萄酒，而且差不多是傳媒或業界專享，但今次不單有罕有的干邑Blending體驗，而且只需付數百元，就能領略干邑究竟是如何誕生。就好像VSOP Blending Experience，只需$480，便可參加由品牌大使主持的調配體驗，用3款VSOP級別的「生命之水」（Eau de Vie，干邑的原酒），陳釀時間均不少於4年，領略不同干邑的風味（如柑橘、梅子果醬），之後還可帶走一瓶已調配的干邑（20cl）。

▲ 想了解多一點VSOP是如何調配出來，可參加店內的Blending Experience。（圖片：酒莊提供）

另外，還有更高級的XO調配體驗，但只限會員參加，每位$1,888。4款XO級別干邑，陳釀不少於10年，當中包括來自Borderies及Grande Champagne產區的「生命之水」，前者有紫羅蘭的香氣，後者則帶茉莉花及檸檬的芳香，最後當然可帶走這瓶自己調配的干邑（20cl）。

▲ 在限定店內的調酒區，大家可以親身體驗干邑的「生命之水」及調配效果。（圖片：酒莊提供）

L'Atelier Martell

日期：即日至2022年2月28日

地址：中環置地廣場B10號店

開放時間：12nn-9pm

預約購票：https://www.latelier-martell.com.hk/

備註：店內還提供個人化的酒瓶雕刻定製服務