聖誕節送禮講心思　葡萄酒達人針對不同個性的送禮攻略

▲ 下周就聖誕節,還未想到送甚麼聖誕禮物,或許葡萄酒達人的建議可作參考。

聖誕節快到了,又是一個好機會去送禮物或者收禮物。送甚麼給男士好?通常會較送給女士頭痛。如果好杯中物的話,不妨考慮送葡萄酒,既可以在派對中,齊齊暢飲;又或者讓好學的伴侶,可以認真地品試不同年份的佳釀,何樂而不為?就讓葡萄酒達人Yuki,為大家精心挑選以下的葡萄酒。

Yuki說如果知道收禮的人喜歡甚麼葡萄酒風格又或者產酒區,那就簡單,只要揀個靚酒莊及適合飲用的年份,應該萬無一失。但如果不是飲家,就要看看對方的個性來選擇,可以分為5大類

1。崇尚外貌

有盒裝的葡萄酒當然較沒有的漂亮,Yuki推介的紅噹噹西班牙紅酒Pruno,不單可以聖誕送禮,就算農曆新年也一樣適合,每年只有約60套,一定沽清。另一主打推介就是香檳,基本上過時過節,如中秋、新年,除了香檳外,一般人都會很少送其他的氣泡酒,而且禮盒裝還連酒杯,絕對超值。

Finca Villacreces, Pruno, Ribera del Duero, Spain, 2019(Magnum連鐵盒)

Finca Villacreces被Robert Parker認為是西班牙產區 Ribera del Duero其中一個Best Kept Secrets的酒莊,Yuki更說其紅酒Pruno得過兩次《Wine Spectator》Top 100 Value Wines,以及Robert Parker - Best Value of 2015的殊榮。這枝雙瓶裝只賣$368,實在抵到爛。Pruno主要是用Tempranillo再加其他葡萄如Merlot及Cabernet Sauvignon釀製的混合紅酒。

▲ Finca Villacreces, Pruno, Ribera del Duero, Spain, 2019(Magnum, $368,連鐵盒)(圖片:Kerry Wines提供)

Champagne Henriot Brut, Souverain(連兩個酒杯)

成立於1808年的香檳酒莊 Henriot,是少數仍然由同一家族擁有的香檳莊,已經到了第八代;而且連續兩年(2015及2016)酒莊的釀酒師都獲得Sparkling Winemaker of the Year,並且是四季酒店的House Champagne。其風格是酒身細緻優雅、鮮爽及有複雜的香氣,多得擁有優質的Chardonnay葡萄。

▲ Champagne Henriot Brut, Souverain($478,連兩個酒杯)(圖片:Kerry Wines提供)

2.追求名牌

追求名牌也是人之常情,因為是有信譽和品質的保證,就好像這許多人熟悉的意大利名牌——Ornellaia,被認為是意大利其中一款出色的波爾多風格葡萄酒,當年就是以Super Tuscan打響名堂。

▲ Ornellaia, Bolgheri Superiore, DOC, Italy, 2015($1,450) (圖片:Kerry Wines提供)

3。好客狂歡

經常喜歡在家裏開派對,那大枝裝的葡萄酒就最適合,尤其是party上不會擔心不夠酒喝。一般的葡萄酒是750ml,雙瓶裝1.5L叫Magnum,3L就叫Double Magnum,但香檳的3L有另一名稱Jeroboam,就好像這枝用100% Chardonnay釀製的Blanc de Blancs,就已經等於平常的4枝香檳。但讓葡萄酒保持冰凍可能是一大難題,Yuki就提議放在浴缸、大膠桶、街市找到的發泡膠箱,然後加冰。

▲ Champagne Henriot, Blanc de Blancs, Brut NV(3L,$2,450)(圖片:Kerry Wines提供)

4.喜愛學習

如果你的伴侶喜鑽研葡萄酒,那一些由酒莊推出,以主題形式一盒6枝裝的,就很適合送給自己的男朋友,而且價錢合理,男朋友一定讚你細心。

Bouchard Pere & Fils, A Journey through Beaune Limited Edition Case(一盒6枝)

法國布根地酒出名難學,一塊田由許多酒莊瓜分,真的是風味萬千。Yuki表示,Bouchard Pere & Fils酒莊有許多的Premier Cru及Grand Cru田,因此就算Beaune這產區,因著不同的葡萄園,就可以讓你一次過試同一區但不同葡萄園的風貌。酒莊還有白酒Chablis及Meursault的限量6枝莊,讓大家可以鑽研學習。

在這限量版,還有一枝Beaune Greves, Vigne de L'Enfant Jesus紅酒,是Bouchard Pere & Fils的招牌作,名字非常應節,因為酒標上有耶穌聖嬰,配合聖誕節氣氛。不過,翻查歷史,其實與耶穌無關,只是當年1638年安娜王后誕下路易十四世時,為慶祝遂將Beaune其中一塊出名的葡萄園,命名為Vigne de L'Enfant Jesus。

▲ Bouchard Pere & Pils, A Journey through Beaune Limited Edition Case(一盒6枝,$2,900) (圖片:Kerry Wines提供)

▲ Beaune Greves, Vigne de L'Enfant Jesus($898)(圖片:Kerry Wines提供)

Chateau Pontet-Canet, Vertical Case(2008-2013)

波爾多五級酒莊Pontet Canet相信許多人都認識,一次過可以儲齊6個年份,還可以開瓶品試了解天氣、收成,如何影響一個年份,甚至讓它陳年多幾十年才品試,又或者最後拿去拍賣亦可。

▲ Chateau Pontet-Canet, Vertical Case(2008-2013,$6,530)(圖片:Kerry Wines提供)

5.心思細密

這類性格的人,特別著重你對她的心思,又或者你很想令她對你另眼相看,例如送禮給她的父母,便可以考慮找他們出生年份的葡萄酒。但舊年份酒不容易找,惟有從甜酒方向尋找。

在法國南部的Roussillon,其中一個產區Rivesaltes盛產甜酒VDN(Vin Doux Naturel),這些加烈酒的天然甜度,是來自發酵過程中加入酒精來停止發酵,保留Grenache葡萄的天然糖份。Rivesaltes有不同的風格,如 Rose、Grenat、Ambre、Tuile及 Hors d'Age。

今次Yuki介紹的Domaine Cazes,1895年已成立,以釀製VDN馳名,最舊的年份可以追溯至1931年,而且只是賣$2,100,實在超值。她表示這些加烈酒可以存放很久,而且不會只是死甜,有酸度、有果仁、乾果及楓糖等複雜的香氣和味道。而售賣的1959年Rivesaltes,屬Tulie風格,以Grenache家族的黑及白葡萄釀製。

▲ Domaine Cazes, Rivesaltes, VDN, 1959($1,650)(圖片:Kerry Wines提供)

查詢:Kerry Wines(2169 7700)