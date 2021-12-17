聖誕節送禮講心思　葡萄酒達人針對不同個性的送禮攻略

▲ 下周就聖誕節，還未想到送甚麼聖誕禮物，或許葡萄酒達人的建議可作參考。

聖誕節快到了，又是一個好機會去送禮物或者收禮物。送甚麼給男士好？通常會較送給女士頭痛。如果好杯中物的話，不妨考慮送葡萄酒，既可以在派對中，齊齊暢飲；又或者讓好學的伴侶，可以認真地品試不同年份的佳釀，何樂而不為？就讓葡萄酒達人Yuki，為大家精心挑選以下的葡萄酒。

Yuki說如果知道收禮的人喜歡甚麼葡萄酒風格又或者產酒區，那就簡單，只要揀個靚酒莊及適合飲用的年份，應該萬無一失。但如果不是飲家，就要看看對方的個性來選擇，可以分為5大類

１。崇尚外貌

有盒裝的葡萄酒當然較沒有的漂亮，Yuki推介的紅噹噹西班牙紅酒Pruno，不單可以聖誕送禮，就算農曆新年也一樣適合，每年只有約60套，一定沽清。另一主打推介就是香檳，基本上過時過節，如中秋、新年，除了香檳外，一般人都會很少送其他的氣泡酒，而且禮盒裝還連酒杯，絕對超值。

Finca Villacreces, Pruno, Ribera del Duero, Spain, 2019（Magnum連鐵盒）

Finca Villacreces被Robert Parker認為是西班牙產區 Ribera del Duero其中一個Best Kept Secrets的酒莊，Yuki更說其紅酒Pruno得過兩次《Wine Spectator》Top 100 Value Wines，以及Robert Parker - Best Value of 2015的殊榮。這枝雙瓶裝只賣$368，實在抵到爛。Pruno主要是用Tempranillo再加其他葡萄如Merlot及Cabernet Sauvignon釀製的混合紅酒。

▲ Finca Villacreces, Pruno, Ribera del Duero, Spain, 2019（Magnum, $368，連鐵盒）（圖片：Kerry Wines提供）

Champagne Henriot Brut, Souverain（連兩個酒杯）

成立於1808年的香檳酒莊 Henriot，是少數仍然由同一家族擁有的香檳莊，已經到了第八代；而且連續兩年（2015及2016）酒莊的釀酒師都獲得Sparkling Winemaker of the Year，並且是四季酒店的House Champagne。其風格是酒身細緻優雅、鮮爽及有複雜的香氣，多得擁有優質的Chardonnay葡萄。

▲ Champagne Henriot Brut, Souverain（$478，連兩個酒杯）（圖片：Kerry Wines提供）

２．追求名牌

追求名牌也是人之常情，因為是有信譽和品質的保證，就好像這許多人熟悉的意大利名牌——Ornellaia，被認為是意大利其中一款出色的波爾多風格葡萄酒，當年就是以Super Tuscan打響名堂。

▲ Ornellaia, Bolgheri Superiore, DOC, Italy, 2015（$1,450） （圖片：Kerry Wines提供）

３。好客狂歡

經常喜歡在家裏開派對，那大枝裝的葡萄酒就最適合，尤其是party上不會擔心不夠酒喝。一般的葡萄酒是750ml，雙瓶裝1.5L叫Magnum，3L就叫Double Magnum，但香檳的3L有另一名稱Jeroboam，就好像這枝用100% Chardonnay釀製的Blanc de Blancs，就已經等於平常的4枝香檳。但讓葡萄酒保持冰凍可能是一大難題，Yuki就提議放在浴缸、大膠桶、街市找到的發泡膠箱，然後加冰。

▲ Champagne Henriot, Blanc de Blancs, Brut NV（3L，$2,450）（圖片：Kerry Wines提供）

４．喜愛學習

如果你的伴侶喜鑽研葡萄酒，那一些由酒莊推出，以主題形式一盒6枝裝的，就很適合送給自己的男朋友，而且價錢合理，男朋友一定讚你細心。

Bouchard Pere & Fils, A Journey through Beaune Limited Edition Case（一盒6枝）

法國布根地酒出名難學，一塊田由許多酒莊瓜分，真的是風味萬千。Yuki表示，Bouchard Pere & Fils酒莊有許多的Premier Cru及Grand Cru田，因此就算Beaune這產區，因著不同的葡萄園，就可以讓你一次過試同一區但不同葡萄園的風貌。酒莊還有白酒Chablis及Meursault的限量6枝莊，讓大家可以鑽研學習。

在這限量版，還有一枝Beaune Greves, Vigne de L'Enfant Jesus紅酒，是Bouchard Pere & Fils的招牌作，名字非常應節，因為酒標上有耶穌聖嬰，配合聖誕節氣氛。不過，翻查歷史，其實與耶穌無關，只是當年1638年安娜王后誕下路易十四世時，為慶祝遂將Beaune其中一塊出名的葡萄園，命名為Vigne de L'Enfant Jesus。

▲ Bouchard Pere & Pils, A Journey through Beaune Limited Edition Case（一盒6枝，$2,900） （圖片：Kerry Wines提供）

▲ Beaune Greves, Vigne de L'Enfant Jesus（$898）（圖片：Kerry Wines提供）

Chateau Pontet-Canet, Vertical Case（2008-2013）

波爾多五級酒莊Pontet Canet相信許多人都認識，一次過可以儲齊6個年份，還可以開瓶品試了解天氣、收成，如何影響一個年份，甚至讓它陳年多幾十年才品試，又或者最後拿去拍賣亦可。

▲ Chateau Pontet-Canet, Vertical Case（2008-2013，$6,530）（圖片：Kerry Wines提供）

５．心思細密

這類性格的人，特別著重你對她的心思，又或者你很想令她對你另眼相看，例如送禮給她的父母，便可以考慮找他們出生年份的葡萄酒。但舊年份酒不容易找，惟有從甜酒方向尋找。

在法國南部的Roussillon，其中一個產區Rivesaltes盛產甜酒VDN（Vin Doux Naturel），這些加烈酒的天然甜度，是來自發酵過程中加入酒精來停止發酵，保留Grenache葡萄的天然糖份。Rivesaltes有不同的風格，如 Rose、Grenat、Ambre、Tuile及 Hors d'Age。

今次Yuki介紹的Domaine Cazes，1895年已成立，以釀製VDN馳名，最舊的年份可以追溯至1931年，而且只是賣$2,100，實在超值。她表示這些加烈酒可以存放很久，而且不會只是死甜，有酸度、有果仁、乾果及楓糖等複雜的香氣和味道。而售賣的1959年Rivesaltes，屬Tulie風格，以Grenache家族的黑及白葡萄釀製。

▲ Domaine Cazes, Rivesaltes, VDN, 1959（$1,650）（圖片：Kerry Wines提供）

查詢：Kerry Wines（2169 7700）