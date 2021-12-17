Audi全新5門設計電動車　e-tron GT quattro

下一篇文章
【虛擬資產】MIRROR陳卓賢都潮買NFT！ 拆解NFT熱潮為何能帶動天價成交
盡管Audi（奧迪）當初推出R8 e-tron時，曾因為車價太高而找不到足夠買家，令生產計劃胎死腹中，可是車廠的電動車發展步伐卻沒有因此被拖慢。繼之前e-tron及e-tron Sportback兩款電動SUV後，起用5門設計的e-tron GT quattro早前也正式到港，那種超級跑車式的速度反應，令人一試難忘。
Audi的e-tron GT quattro車系，備有普通版和高性能RS版兩種，兩車均配備了396顆高壓鋰離子電池，合計電量93.4kWh。它們同時應用了全新的電動quattro四驅系統，前、後車軸各由一組電動摩打驅動。
用在普通版e-tron GT quattro身上，最大馬力和扭力分別是476PS和64.24kgm，於Boost Mode「超增壓」狀態下，輸出更可短暫增加至530PS和65.26kgm。
電力加速減速夠快
當駕駛者全力踏油門起步時，位於後軸的雙速波箱就會鎖定於1波位置，以加強衝刺效果，令0至100km/h加速最快可在4.1秒完成。就算車輛沒有引擎聲和排氣聲，單憑摩打高速轉動時發出的高頻聲音，以及車外景物在窗邊急速往後退的畫面，足以令人感受到速度有多凌厲。
e-tron GT quattro的加速快，減速亦然，因為摩打會產生相當於0.3g離心力的制動效果。反而傳統的液壓煞車系統，只有在駕駛者急速煞停時才會啟動，協同為車輛提供絕佳減速效果之餘，亦能進行高達265kW的電力回收。
全方面優點
e-tron GT搭載的，是集團所有高性能電動車共用的J1底盤，以鋁合金作為結構主要用料，輕巧而剛硬。懸掛系統為前雙搖臂，後多連桿。假若是RS版的話，還可透過氣壓懸掛來調節車身高度，又有後輪轉向，於彎路上反應會更加爽朗。
就算這次試駕的只屬普通版，車輛操控表現仍然甚為精準，因為電池擺放位置正好在車底的中央，令e-tron GT有着極其理想的車身前、後重量分布及重心。而在考慮安排電池擺位時，工程師刻意於各個座位下預留空間，為乘客提供更充裕的腳位。
另外，大部分車身位置，以至電池外殼均以鋁合金製成，再配合高拉力鋼於車廂結構重點部分作支撑。簡單來說，e-tron GT不獨是快，還有着漂亮、安全、節能等優點，成為一部不可多得的新世代高性能電動車。
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
規格表
售價：$1,398,000起（以「一換一」計劃計算）
車型：5 門 5 座電動車
電池：93.4kWh 鋰離子電池
最大馬力：476（530）PS*
持續輸出馬力：140kW
峰值扭力：64.24kgm *
驅動形式：四輪驅動、雙速自排
懸掛：前～雙願骨／後～多連桿
制動：前／後～通風碟
車身長Ｘ闊Ｘ高：4,989Ｘ1,964 X 1,413mm
前/後輪軸距：2,900mm
淨重：2,276kg
風阻系數：CD0.24
輪胎：前／後～265/35R21
0-100km/h 加速：4.5（4.1）秒*
極速：245km/h
最高續航力：452-488km（WLTP）
平均耗電量：21.6-19.9kWh/100km（WLTP）
查詢：Kam Lung Motors（2291 0000）
*（）內為超增壓模式數值
欄名 : 型男玩物誌