Audi全新5門設計電動車　e-tron GT quattro

▲ 140萬超跑式速度電動車Audi e-tron GT quattro。

盡管Audi（奧迪）當初推出R8 e-tron時，曾因為車價太高而找不到足夠買家，令生產計劃胎死腹中，可是車廠的電動車發展步伐卻沒有因此被拖慢。繼之前e-tron及e-tron Sportback兩款電動SUV後，起用5門設計的e-tron GT quattro早前也正式到港，那種超級跑車式的速度反應，令人一試難忘。

▲ Audi 全新 5 門設計的 e-tron GT quattro，分普通版和高性能 RS 版兩種。

▲ Audi 全新 5 門設計的 e-tron GT quattro，分普通版和高性能 RS 版兩種。

Audi的e-tron GT quattro車系，備有普通版和高性能RS版兩種，兩車均配備了396顆高壓鋰離子電池，合計電量93.4kWh。它們同時應用了全新的電動quattro四驅系統，前、後車軸各由一組電動摩打驅動。

用在普通版e-tron GT quattro身上，最大馬力和扭力分別是476PS和64.24kgm，於Boost Mode「超增壓」狀態下，輸出更可短暫增加至530PS和65.26kgm。

▲ Audi 是車壇中最早應用電子 LED 燈的車廠，其頭燈設計自然先進奪目。

電力加速減速夠快

當駕駛者全力踏油門起步時，位於後軸的雙速波箱就會鎖定於1波位置，以加強衝刺效果，令0至100km/h加速最快可在4.1秒完成。就算車輛沒有引擎聲和排氣聲，單憑摩打高速轉動時發出的高頻聲音，以及車外景物在窗邊急速往後退的畫面，足以令人感受到速度有多凌厲。

▲ 車頭泵把上有着暗暗的蜂巢式紋理，是個非常細緻的設計。

▲ 車頭兩側沙板的氣孔，既可幫助制動系統散熱，亦能改善車身氣流動力效果。

e-tron GT quattro的加速快，減速亦然，因為摩打會產生相當於0.3g離心力的制動效果。反而傳統的液壓煞車系統，只有在駕駛者急速煞停時才會啟動，協同為車輛提供絕佳減速效果之餘，亦能進行高達265kW的電力回收。

全方面優點

e-tron GT搭載的，是集團所有高性能電動車共用的J1底盤，以鋁合金作為結構主要用料，輕巧而剛硬。懸掛系統為前雙搖臂，後多連桿。假若是RS版的話，還可透過氣壓懸掛來調節車身高度，又有後輪轉向，於彎路上反應會更加爽朗。

▲ 車廂起用了名為「momoposto」的設計概念，控制台操控面板角度稍為朝向駕駛者。

▲ 大概是 e-tron 這名字在 Audi 車廠的應用範圍太廣，令不少人也誤以會 e-tron GT 其實只是之前 e-tron Sportback 的變種。

就算這次試駕的只屬普通版，車輛操控表現仍然甚為精準，因為電池擺放位置正好在車底的中央，令e-tron GT有着極其理想的車身前、後重量分布及重心。而在考慮安排電池擺位時，工程師刻意於各個座位下預留空間，為乘客提供更充裕的腳位。

另外，大部分車身位置，以至電池外殼均以鋁合金製成，再配合高拉力鋼於車廂結構重點部分作支撑。簡單來說，e-tron GT不獨是快，還有着漂亮、安全、節能等優點，成為一部不可多得的新世代高性能電動車。

▲ 數碼錶板備有多種顯示模式，不同駕駛者總會找到適合自己的畫面。

▲ 在出色的電力系統結構設計下，車頭位置還有着一個小小的儲物空間。

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規格表

售價：$1,398,000起（以「一換一」計劃計算）

車型：5 門 5 座電動車

電池：93.4kWh 鋰離子電池

最大馬力：476（530）PS*

持續輸出馬力：140kW

峰值扭力：64.24kgm *

驅動形式：四輪驅動、雙速自排

懸掛：前～雙願骨／後～多連桿

制動：前／後～通風碟

車身長Ｘ闊Ｘ高：4,989Ｘ1,964 X 1,413mm

前/後輪軸距：2,900mm

淨重：2,276kg

風阻系數：CD0.24

輪胎：前／後～265/35R21

0-100km/h 加速：4.5（4.1）秒*

極速：245km/h

最高續航力：452-488km（WLTP）

平均耗電量：21.6-19.9kWh/100km（WLTP）

查詢：Kam Lung Motors（2291 0000）

*（）內為超增壓模式數值