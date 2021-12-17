【網上熱話】內地小學生着價值81萬球鞋返學　全身加埋可以買層樓？

相信大部分人小時候的零用錢大概是30元甚至是100元，對於有零用錢買到兒時心頭好已是一件開心的事。但萬萬沒想到今時今日的小學生富有的程度高於你和我的想像！近日內地瘋傳兩張上海小學生側面照，被網民發現全身衣著名牌，更穿上1對全球限量版波鞋，令不少人指男孩全身衣服價值可以買到一層樓，令不少網民吃驚！

男孩穿上全球限量僅89對Nike 價值81萬港元

網上流傳的相片是在上海1間內地小學升旗集會時被人在旁邊偷拍的，其中一名學生的穿搭引起了網民的熱議討論。相片中的男孩身穿價值約3.8萬人民幣（約4.6萬港元）的LV品牌2021新款羽絨外套，下身褲子同樣是2021新款款式，是Kenzo Icon 2021年新款運動褲價值約3,760人民幣（約4,604港元）。不過更令不少人大吃一驚的是，男孩身穿的球鞋，他穿上的是Nike限量版款式，名為Nike Air Mag，全球只有89對，價值不菲，索價超過81萬港元。

這一對Nike Air Mag最早曾出現在科幻電影《回到未來2》，全球僅限量89對，被鞋迷們視為「夢幻神鞋」。在2015年曾於香港、倫敦及紐約採用慈善拍賣的方式售出，香港拍賣成交價是最高81萬港元，紐約更是以逾20萬美元成交（約156萬港元）。

被網民質疑真假

網民看過相片後的反應都不同，有的表示一定會讓孩子離他遠遠的，若不小心踩到他估計要賣房子才能賠得起，亦有網民質疑男孩全身都是假貨，因為Nike應該不會製作一雙兒童尺寸的限量版鞋子。

以男孩全身服裝來計算，加起來差不多接近90萬港元。雖然，在香港樓價高企的環境下未必買到一層樓，但對於不少人而言一個小孩身穿價值超過10萬的衣服，真的了不起。

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責任編輯：區祖飛

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