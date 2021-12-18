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【聖誕節2021】大澳文化節2021　坐傳統舢舨遊水鄉　欣賞大型水上巡遊

精明消費 10:00 2021/12/18

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大澳這個擁有「東方威尼斯」美譽的地方，保留一份傳統水鄉的風情，其寧靜而獨特的鄉郊氛圍，猶如一場遠離繁囂的小旅行。在12月24至27日聖誕期間，香港青年協會及大澳文化協會合作舉行「大澳Let's Go！大澳文化節2021」，屆時有多種不同活動及體驗，全部可免費參與。

教堂賞大澳全景

文化節中有5大特色項目，探索傳統漁村食、住、行及傳統節慶文化，展現大澳最真實的面貌。大澳文化協會負責人Vincent帶我們來到位於太平街的永助聖母小堂，原址於1923年已建有一間小教堂，後來此建築物被颱風摧毀，於1937年重建，正式成為教堂。

教堂內外放滿宗教雕像，如身處歐洲花園，在活動期間，天台將會開放給大眾參觀，屆時設有「呢度有段故」的小型裝置，講述漁民子弟學校的故事，亦有商鋪設計圖展覽及棚屋藝術裝置。這兒更是大澳最高的建築物之一，能從高空180度飽覽大澳棚屋的全景，更可遠眺港珠澳大橋，機會難能可貴。

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必試木製舢舨體驗

不少港人來本地遊，也愛坐上小艇遊大澳一圈，或是出海觀賞白海豚。威尼斯有貢多拉，大澳作為水鄉也絕不遜色，其中一個節目「大澳舢舨Go！」，更可踏上最傳統的木製舢舨，感受最原始的人力交通工具，重現昔日大澳河涌內舢舨湧湧的獨特水鄉風光，亦是本地少有的獨特體驗。

拍攝當日我們一行人只作簡單體驗，外形極懷舊的木製舢舨，由大澳人擔任船家掌舵。登船時有點搖晃不定，船家卻氣定神閒，全靠經驗去控制及穩定船身。當他開始搖櫓慢慢前進，一下一下划着船，沒有摩打噪音騷擾，聽着緩緩的水流聲音，是一種大澳獨有的平靜。舢舨渡河體驗只於12月24、25及27日舉行，每首船最多可坐4人，必須先於網上報名，體驗難得，絕對是重點推介。

傳統老店大翻新

來到大澳，當然要去搜購這兒的特產：海味乾貨、蝦膏，還有各式各樣的地道小吃。「大澳商舖Go！」與香港室內設計協會合作，由十多位設計師擔任顧問導師，帶領70位設計系學生糅合傳統與創新意念，為10間大澳老店作翻新及設計，讓公眾認識店舖的歷史故事。

第一站我們來到大澳老字號益昌號，店舖外放了不少特別裝置，負責設計的HKU Space學生解說整個構思以「曬」作為主題，配合益昌號生曬專家的背景。「他們自設曬場，產品都是天然即曬即賣，充滿大澳風味。我們運用了盛載蝦醬的藍色膠桶以及竹籮等工具，傳統的漁夫草帽更是一條時間綫，簡單介紹了店舖的歷史。」此外，他們亦設計出幾款紀念品，如代表着竹籮圖案的扣針、便利貼及魚網袋等，還有手繪鹹魚形狀的明信片、益昌號郵票。

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地道蝦醬豆腐花

大澳有多家店製作蝦醬，每家店也有其秘方。第二站我們來到吉慶前街的張財記，他們屬於家庭式經營，主打傳統石磨製作，保留蝦醬原本的香氣及味道。店面有一座由學生設計的簇新粉紅色檔口，粉紅色代表了蝦醬的顏色，配上霓虹燈招牌，新舊融合，同時展示出石磨蝦醬的製作過程、工具及相片等。每逢周末，更會推出用蝦醬製作的蝦豬餅小吃，讓遊人一嘗自家蝦醬的美味。

最後我們來到永安街的車站豆腐花，門前展示了一架木頭車，顯示了店子的歷史故事。原來老闆娘原先於大澳車站旁推車售賣，讓遊人在等巴士時吃一碗豆腐花，因此稱為「車站」。這兒的豆腐花真材實料，豆味濃香而且嫩滑，配上自家製的薑糖水，是大澳必吃的地道美食。

只此一天水上巡遊

另一重頭戲還有於12月26日舉行的大型「河涌巡禮Go！」水上巡遊，巡禮由10艘龍舟帶領，分別以農曆新年的舞獅、中秋節的花燈、端午的龍舟、廟誕的粵劇及水上嫁娶「噹噹嘭」等展示，由超過200位大澳居民參與，體現大澳文化及精神，公眾亦可一次過認識大澳的節慶與傳統習俗。

而「大澳棚屋Go！」則由建築師楊偉強擔任顧問，將大澳的特色水上棚屋搭成大型藝術裝置舞台，展示其結構與漁民的智慧。還有棚屋劇場《黃花昨日》，由演員將大澳漁民「張婆婆」的故事，透過戲劇演繹出來，亦道出他們所面對的難處。

 

查詢電話：2395 5753
註：大部分活動需於網上預約（網址

作者、責任編輯：張頌婷

 

（節錄）

【：大澳文化節2021 坐傳統舢舨遊水鄉 老店注入新設計

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