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【移民英國】英國公營醫療保障夠唔夠　移居英國需唔需要買定保險？

保險 19:00 2021/12/18

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近年香港移民熱潮不斷，尤其英國更是持有BNO香港人的移居首選地。大家在移民前，更有意識預地先計劃保險等資產的各類安排。

英國雖然有公營醫療簡稱為NHS，專為英國居民提供免費的醫療服務。例如普通科醫生的診症費、急症、住院服務、懷孕及分娩治療等。英國居民一般只需付大約9英鎊藥費。不過由於NHS的經費主要來自稅收，超過八成人士都依賴NHS醫療制度，和香港公立醫療一樣，同樣面對輪候時間長，醫生看症時間短的問題，一般兩三天後甚至一星期才會見到醫生。所以當小孩生病，作為父母必然心急為小孩尋找最迅速及有效治療，此時或許寧可選擇私家醫院服務，而私人保險便可以彌補醫療開支高昂。

【40歲擬3年後變賣資產移居英國　應怎善用100萬流動資產增值財富？：按此

高端醫療移民需申報

如果想為小孩投保住院醫療保險，建議選擇高端醫療系列。因為外地醫療開支不菲，如果想保障額度較高，一般大房住院保險未必足以應付。而且需要留意保障地是否覆蓋全球，由於移民目的地是英國，所以一般亞洲版的高端醫療計劃便不適用。

另外，亦需留意高端醫療如果居住地改變，會否影響保費或保障內容，因為在海外國家連續365日內居留185日或以上，對保險公司而言，由居住地已改變，醫療開支、死亡率風險亦已不同。客人即使買的保險是全球版本，但移居後仍需向保險公司申報，保險公司會根據內部居住地指引而去判斷住院保單會否需要增加保費或是減少保障額度甚至不作保障。此項目投保前，必須了解清楚。

危疾全球通用免憂心

至於危疾保險方面，無論你身在哪一個國家，只要合符保單上的危疾定義和保障條款，都可以獲得賠償，危疾定義則需要由註冊醫生證明確診。若不是中英文語言的地方，客戶有需要找當地律師或領事館繙譯。

保單既含有儲蓄成分，若小孩不幸患上嚴重疾病，保險公司亦會支付一筆過賠款。在醫藥分家的英國，如政府或保險對藥費保障不足，也有危疾保險解燃眉之急。

不過要注意的是，不同保險公司住院、保障內容及對客人移居後保單處理也不相同。客戶購買保險前，最好先尋求自己的理財顧問建議再作決定。

 

【原文：移居英國前 宜先購保險（收費文章）】

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撰文 : 鄧熙琳 中原金融集團組別營業董事

欄名 : 保險百科

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