【職場機遇】試貓糧食出財路？　2021年10大新冷門職業

電競選手、直播主、收納師，近年愈來愈多新興職業在市場上出現，受到不少年輕一代歡迎。日前，淘寶聯合中國勞動關係學院及內地媒體《工人日報》發布「2021年淘寶冷門新職業觀察」，盤點2021年出現的冷門新職業，包括有鑄甲師、製雲師、遊戲捏臉師等，這些職業在內地可謂做到「風山水起」，究竟是這些聽完個名都未必知係做咩嘅職業有甚麼特別？

內地市場龐大，孕育了不少新商業模式及就業型態，隨之亦誕生很多奇特的新職業。近年內地人社部陸續為這些新職業，如互聯網營銷師、人工智能訓練師、調飲師等修訂入行門檻，市民若想從事這些新職業，需先通過國家職業技能標準，達到特定要求才可入行，希望從而帶動高質量就業。

今年內地亦湧現一堆新鮮冷門的職業，大部分都是由90後創造出來，有些職業是應市場需求而發展，例如整理收納師，也有些是面臨技藝失傳的老職業，如鑄甲師。

■2021年內地10大冷門新職業■

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不少新職業都離不開有趣、新奇和好玩的意念，製雲師、繪夢師、手機入殮師這些職業更是着重滿足人們的情緒價值。以手機入殮師為例，他們會把手機電子零件藝術化，做成標本或工藝品，幫助顧客修復對物件的記憶和情感。

新職業雖然奇特有趣，但是否能賺錢？以貓糧品嚐師為例，淘寶上有位著名貓糧品嚐師黃瀾曦，她就看準國內寵物市場有龐大潛力，創立寵物食品品牌TAFFEE，更為寵物食品進行試食品嚐，鑑別口味等，成功在內地打響名堂，創業第一年便錄得300萬營收。分析指，內地擁有龐大的國內消費市場，在數字經濟持續發展下，這些新職業靠着互聯網及直播便可以帶來極大利潤，因此收入絕對不可小覷。

責任編輯：嚴熹曼

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