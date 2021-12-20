  • 17°C
香港時間 : 20211220日 (週一) 20:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場機遇】試貓糧食出財路？　2021年10大新冷門職業

個人增值 18:50 2021/12/20

分享：

電競選手、直播主、收納師，近年愈來愈多新興職業在市場上出現，受到不少年輕一代歡迎。日前，淘寶聯合中國勞動關係學院及內地媒體《工人日報》發布「2021年淘寶冷門新職業觀察」，盤點2021年出現的冷門新職業，包括有鑄甲師、製雲師、遊戲捏臉師等，這些職業在內地可謂做到「風山水起」，究竟是這些聽完個名都未必知係做咩嘅職業有甚麼特別？

內地市場龐大，孕育了不少新商業模式及就業型態，隨之亦誕生很多奇特的新職業。近年內地人社部陸續為這些新職業，如互聯網營銷師、人工智能訓練師、調飲師等修訂入行門檻，市民若想從事這些新職業，需先通過國家職業技能標準，達到特定要求才可入行，希望從而帶動高質量就業。

今年內地亦湧現一堆新鮮冷門的職業，大部分都是由90後創造出來，有些職業是應市場需求而發展，例如整理收納師，也有些是面臨技藝失傳的老職業，如鑄甲師。

2021年內地10大冷門新職業

    點擊圖片放大
    +8
    +7

不少新職業都離不開有趣、新奇和好玩的意念，製雲師、繪夢師、手機入殮師這些職業更是着重滿足人們的情緒價值。以手機入殮師為例，他們會把手機電子零件藝術化，做成標本或工藝品，幫助顧客修復對物件的記憶和情感。

新職業雖然奇特有趣，但是否能賺錢？以貓糧品嚐師為例，淘寶上有位著名貓糧品嚐師黃瀾曦，她就看準國內寵物市場有龐大潛力，創立寵物食品品牌TAFFEE，更為寵物食品進行試食品嚐，鑑別口味等，成功在內地打響名堂，創業第一年便錄得300萬營收。分析指，內地擁有龐大的國內消費市場，在數字經濟持續發展下，這些新職業靠着互聯網及直播便可以帶來極大利潤，因此收入絕對不可小覷。

 

責任編輯：嚴熹曼

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

欄名 : 職場百科

最新專欄文章 更多

【職場機遇】英國脫歐後難留員工　護理行業職位空缺逾11%
2021/12/19
【職場機遇】英國脫歐後難留員工　護理行業職位空缺逾11%
【職場求生術】職位已內定為何還公開招聘？5大提示辨別假招聘
2021/12/18
【職場求生術】職位已內定為何還公開招聘？5大提示辨別假招聘
【職場福利】內地阿里員工福利加碼　推7日有薪陪伴假兼靈活上班制
2021/12/16
【職場福利】內地阿里員工福利加碼　推7日有薪陪伴假兼靈活上班制
ECA調查：香港蟬聯全球生活費用最高的城市　上海廣州打入10大
2021/12/15
ECA調查：香港蟬聯全球生活費用最高的城市　上海廣州打入10大
【職場調查】2022年就業展望調查　逾5成僱主會增聘人手　混合上班模式或新趨勢
2021/12/15
【職場調查】2022年就業展望調查　逾5成僱主會增聘人手　混合上班模式或新趨勢
人工智能 就業 淘寶 中國

上一篇文章

【ET財智Talk】2022年選股攻略　鴻鵠陸庭龍教路結構性通脹下投資部署（立即收看）

下一篇文章

潮買「馬騮」NFT限量頭像　想投資博升值應點入手？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【北京冬奧】中銀冬奧紀念鈔今日起接受認購　認購詳情及資格一覽
【北京冬奧】中銀冬奧紀念鈔今日起接受認購　認購詳情及資格一覽
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【全球十大名牌】德勤最新百大奢侈企業　Hermès首次打入10強　香港珠寶商排名下跌
【全球十大名牌】德勤最新百大奢侈企業　Hermès首次打入10強　香港珠寶商排名下跌
【健康增值】慢性自發性「風癩」 2大症狀勿當敏感　類固醇未能對症下藥
【健康增值】慢性自發性「風癩」 2大症狀勿當敏感　類固醇未能對症下藥
理財StarTalk - 20歲首置獲利百萬　買中白石角獨具慧眼？　馬景華：有運氣（立即收看）
20歲首置獲利百萬　買中白石角獨具慧眼？　馬景華：有運氣（立即收看）
【職場機遇】英國脫歐後難留員工　護理行業職位空缺逾11%
【職場機遇】英國脫歐後難留員工　護理行業職位空缺逾11%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款