【職場機遇】英國脫歐後難留員工　護理行業職位空缺逾11%

英國脫歐後，個別行業遇到難以挽留員工的挑戰。根據慈善研究機構Skills for Care上月估計，英國的護理行業目前有超過11%職位空缺。原因是脫歐後，來自歐盟成員國的員工，須經過申請簽證，才能夠在英國工作，導致勞動力不足。

據BBC報道，英國護理行業在脫歐後，缺乏人才工作。英國移民諮詢委員會（MAC）促請政府，放寬來自海外護理員到英國工作的規則，以便行業在招聘和挽留人才上，解決這個嚴重且不斷增加的問題。

移民諮委會 促寬待海外護理員

為紓緩短期的招聘問題，MAC更建議，容許僱主每年資助員工超過20,480英鎊的簽證，甚至政府應該為健康和社會護理工作者，提供特殊簽證的申請。然而，目前只有指定級別的高級職位，才有資格申請特殊簽證。

英國移民部長Kevin Foster表示，雖然高級職位的簽證容易獲得，但英國脫歐後，政府移民制度的優先次序，基於企業在國內進行的投資多寡，從而吸引目前急需的有關技能人才為主。

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疫情下對護理行業從業員的需求更大，MAC提及，護理業從業員的職位空缺應該劃入英國的「職業短缺清單」，以便企業減低工資成本，更快聘請所需僱員。據指，加入至職業短缺清單的建議，受行業其他組織如Independent Care England和Homecare Association的歡迎。

責任編輯：蕭寶玲

【原文：英國護理行業 職位空缺逾11%（收費文章）】

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