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【聖誕節2021】新都會廣場特設6大《反斗奇兵》勞蘇打卡位　3米高勞蘇＋9米紫紅色長廊

精明消費 10:00 2021/12/19

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由即日起至2022年1月2日，葵芳新都會廣場舉辦Berry Christmas in LotsoLand聖誕草莓熊世界。今次由《反斗奇兵》中的人氣角色勞蘇做主角，有6大主題打卡專區，包括3米高原大尺寸的勞蘇裝置、3米高動「莓」一刻互動專區、9米長毛茸茸長廊及勞蘇大屁屁、5米高勞蘇光影聖誕樹、夢幻甜美花海及霓虹剪影聖誕燈飾。其中中庭逾3米高的毛茸茸勞蘇大型裝置旁，會有紫紅閃爍的聖誕樹，最適合聖誕節來個開心打卡。

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而商場L3中庭更設有期間限定店，推出逾600件獨家限定新貨及日本直送的勞蘇、《反斗奇兵》及迪士尼精品，讓粉絲多一個打卡點的同時，可以帶摯愛角色的精品回家。期間限定店後方更設有打卡牆，牆身一邊展示勞蘇在紫紅草莓花叢中的萌爆樣，另一邊則印上「Tickle me Pink」字句，戴上聖誕花環的勞蘇正在揮手，充滿聖誕歡樂氣氛。

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想知更多香港聖誕節好玩好地方，請留意聖誕節2021懶人包

 

作者：副刊組
責任編輯：黃依情

【原文：新都會廣場勞蘇主題區 6大打卡位+限定日本精品（收費文章）】

 

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欄名 : 消費錦囊

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