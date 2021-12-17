▲ 【ESG】綠色金融督導小組倡建資歷架構 加強綠色和可持續金融培訓

綠色和可持續金融跨機構督導小組公布最新工作進展及接下來的工作方向，以提升香港在綠色及可持續金融方面的領先地位，協助金融體系邁向碳中和。

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倡加強綠色和可持續金融培訓



綠色和可持續金融中心下設立的兩個工作小組檢視了金融服務業在技能和數據方面所面對的挑戰，並對於技能培訓和綠色和可持續金融數據兩方面提出建議，包括制定一套通用的綠色和可持續金融資歷架構；支持從業員和青年參加綠色和可持續金融培訓，以及為青年提供相關的行業實踐機會；同時改善綠色和可持續金融數據和分析工具的公開率和可用率等。



為落實工作小組的建議，金管局將着手制定銀行專業資歷架構下的綠色和可持續金融新單元。中心亦將推出綠色和可持續金融相關的數據和資源信息平台。

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探討香港發展成為區域碳交易中心



督導小組將以銜接國際可持續金融平台發表共通綠色分類目錄（Common Ground Taxonomy，簡稱CGT）為目標，探討建立綠色分類框架供本地市場採用，以便利CGT、中國及歐盟綠色分類法之間的相互應用。



另外，督導小組將進一步探討香港如何發展成為區域碳交易中心，包括打造香港成為全球優質自願性碳市場。督導小組聯席主席、金管局總裁余偉文表示，金融業在引導資金支持轉型的過程中發揮着關鍵作用，透過在技能培訓、數據和綠色分類目錄等方面的工作，督導小組力求確保金融機構和市場從業者具備相關的技能和信息，在國際公認的框架下管理氣候風險、把握機遇。

責任編輯：李瑩



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