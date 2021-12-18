【健康增值】大雪節氣要去寒保暖　中醫教2款進補湯水

近日天氣顯著轉冷，冬季已然來到。節氣中的大雪亦在前兩天開始。過去小雪、大雪這兩個節氣代表下雪量，然而在中醫角度，此時正是冬天進補的大好時機。正所謂「大雪補得當，一年不受寒。」除適當進補外，如何去寒保暖，避免患病，同樣需要注意。



來到大雪這個節氣，中醫建議適量滋養，切忌亂補，宜用性味溫潤的補品為佳，以助陽氣生發。「建議選擇生薑、洋葱、山藥、桂圓等性溫的食物，虛寒體質則可以熱補湯藥調身。俗語謂：『三九補一冬，來年無病痛。』冬季的進補可以提高人體的免疫功能，促進新陳代謝，畏寒的現象亦會得到改善，有助體內陽氣的生化。」



易上火人士勿進補

註冊中醫師陳志勇提醒，若果平時就是陰虛、濕熱、痰濕體質，稍微進補就生內火的人，就不太適合再進補。即進補後容易口舌乾燥、潰瘍、面部生痘等，就不建議再多進補。此外，進入冬季後亦應遠離冰涼食品和寒性食材等。

進補以外，在大雪時的養生另一要點就是保暖，尤其頭部、頸部最易受寒，外出最好戴帽或圍上頸巾。有謂：「寒從腳下起」，腳離心臟最遠，血液循環會較慢，在天氣冷的日子，如腳保暖不足，免疫力就下降，並易引起感冒及咳嗽等疾病。宜晚上在家以溫熱的水浸泡雙腳，從腳底暖起，身體也會跟着暖和。



冬季忌捱夜宜早睡

中醫養生強調作息有律、起居有常，養生非常重視形體和精神的調養，認為「眠食二者，為養生之要務。」良好的睡眠能補充能量、恢復精力，有「養陰培元」之效。「為了適應『冬藏』，此時應適當增加睡眠時間，忌捱夜，宜早睡，或適當多睡，以達到養精蓄銳的目的。」



大雪節氣過後，氣溫會顯著下降。陳醫師指，天氣驟冷，感冒、氣管炎、支氣管炎等呼吸道疾病，以及心臟病、高血壓、中風等心腦血管疾病以及關節疾患，都是這個時節的好發疾病。「心血管患者與長者尤其要注意血壓狀況，建議每天固定量度血壓，特別注意頭頸部與手腳的保暖。」

中醫推介兩款進補湯水 1. 黨參黃芪雞湯

材料：黨參40克、黃芪30克、杞子40克、淮山80克、雞350克、水2公升（煲2小時）

功效：補中益氣、健脾補腎 2. 合桃黑豆烏雞湯

材料：合桃30克、黑豆80克、烏雞350克、水2公升（煲2小時）

功效：滋陰補血、養肝益腎

作者：王嵐

責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：大雪過後 進補最佳時機 中醫：冬季補腎利養生（收費文章）】