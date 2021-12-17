▲ 【虛擬資產】MIRROR陳卓賢都潮買NFT！ 拆解NFT熱潮為何能帶動天價成交

NFT （Non-fungible Token，非同質化代幣）近期人氣飆升，經常聽人說NFT，但究竟甚麼是NFT？要瞭解NFT，首先要知道「同質化」（Fungible）與「非同質化」（Non-fungible）的區別。

NFT擁非同質化特質 強化收藏品防偽需求

同質化即是擁有相同外在價值，可以互換，例如大家比較熟悉的比特幣、以太幣等加密貨幣，只要幣值相同，對持有人而言，這一枚貨幣與另外一枚是沒有分別的。非同質化指的則是獨一無二，不能互換的資產，而NFT是一種具有獨特唯一性的數位資產（Digital Asset），這些資產的擁有權是在區塊鏈上交易並紀錄的。

由於NFT具有上述提到的獨特性和不可拆分的特性，使NFT與某些領域非常契合，像是藝術品、遊戲、電子存證、身份認證等。一方面，通過NFT可以對資產進行密碼學確權（資產身份確認），解決信任問題；另一方面，傳統實體資產通過這樣的認證後，更是大大提高了資產的流動性，把書畫、雕塑等藝術品以NFT的形式，保存在區塊鏈上，不僅強化了收藏品的防偽需求，同時也提高了實物確權、交易流轉的效率。

NFT熱潮從何而起？為何作品能以天價成交？

NFT究竟是怎麼火起來的？最初是2017年推出的《CryptoKitties》虛擬養貓遊戲，率先令大眾知道NFT的存在。這款遊戲通過區塊鏈及NFT技術，讓每隻貓獨一無二，且每隻NFT貓的索價都不一樣，當時每張數位卡片僅要60美元，但現在稀有卡片的價格已經飆到6,930萬美元。遊戲當中有趣的互動元素及極高升值潛力，成功令NFT迅速地走向大眾。

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隨後世界各地開始出現不同的NFT創作，Beeple（Mike Winkelmann）把NFT熱潮推至高峰。他的數碼藝術品《Everydays – The First 5000 Days》以NFT形式拍賣，在藝術拍賣行佳士得以6,935萬美元高價賣出，曾創下了NFT藝術品的歷史高價紀錄，但這個紀錄近期已被數碼藝術家Pak的作品《Merge》打破，《Merge》日前在NFT平台Nifty Gateway拍賣會上以9,180萬美元天價成交。

演變成潮流文化 熱潮持續延燒

根據DappRadar的數據，NFT的銷售額在2021年第三季度飆升至107億美元，是上一季度的八倍多。當前全球NFT所有平台加起來交易帳戶已超過700萬，僅OpenSea一個平台，就有超過60萬交易消費者。許多名人皆隨此熱潮加入NFT世界，Bored Ape Yacht Club「無聊猿」便是其中一個最成功的項目。眾多歐美明星和運動員都持有「無聊猿」作為自己社交媒體的頭像，NFT也因此演變成一個潮流文化、身份地位的象徵。

隨著NFT及元宇宙的熱潮高漲，各大品牌也爭先搶灘，12月14日潮流品牌Nike宣佈將收購虛擬運動鞋及時裝NFT工作室RTFKT。而adidas 上月則在區塊鏈遊戲平台The Sandbox購入空間為12乘12 （即144 parcels ）的虛擬地塊。同時，adidas在本月初亦宣佈與熱門NFT專案「無聊猿」、Punks Comic及Gmoney合作，擴大其NFT網路。

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MIRROR陳卓賢潮買《Monkey Kingdom》

以上所說成功的NFT項目大部份創作者及玩家均來自海外，儘管亞洲在加密區塊鏈領域的發展具有地理影響力，但亞洲的NFT卻相對滯後。不過近期終於跟上進度，陸續有人開始進場。香港最有名的NFT玩家余文樂，早前把其珍藏《CRYPTOPUNK 9997》公開拍賣，最後以3,385萬港元價格成交。歌手陳奐仁將單曲製作成NFT作品，並以七枚以太幣（約22,000美元）成交，成為全球首個華語音樂NFT作品，新加坡華裔男歌手林俊傑（JJ Lin）近日也在Twitter上宣佈買了Decentraland平台上的三塊虛擬土地，正式涉足元宇宙世界，同時他也支持了一個亞洲近期非常熱門的NFT項目《Monkey Kingdom》。

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《Monkey Kingdom》以孫悟空作為靈感，生成2,222個獨一無二頭像的NFT，與大部分熱門NFT不同的是，《Monkey Kingdom》的NFT並非以以太幣進行交易，而是以Solana幣進行交易，截至12月16日為止，一枚Solana幣相當於約170美元。《Monkey Kingdom》首批NFT作品已於11月27日發售，並全數售罄，而其中一些作品在短短不足一個月的時間內已升值百倍。除了JJ Lin之外，Mirror 的陳卓賢（Ian）、王灝兒（JW ）、台灣明星王陽明等紛紛都把他們的Instagram頭像轉成Monkey Kingdom NFT。 第二批的NFT將於12月21日發售，未知《Monkey Kingdom》有沒有機會變成亞洲版的「無聊猿」，掀起亞洲NFT風潮？

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