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【Netflix收費】Netflix全球月費大比拼　最平同最貴月費相差85港元

精明消費 17:14 2021/12/17

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近年影視串流平台大行其道，Disney+早前亦登陸香港，現時不少港人亦會透過串流平台觀看影視作品，如Netflix。隨着串流平台競爭日益激烈，Netflix早前更宣布下調印度的月費，基本計劃月費只需約20港元。現時香港基本計劃月費為63港元，到底係平定貴？若比較全球收費，哪個地區的Netflix月費最便宜或最貴？

【Disney+登陸簽24個月送1年香港寬頻／5G服務 8間串流平台月費服務比較：按此

科技網站Comparitech會定期比較全球65個地區的Netflix月費及可供觀看的節目數量。根據最新分析顯示，若單純比較基本計劃月費，土耳其收費最便宜，月費只需1.97美元（約15.37港元），其次為印度及阿根廷，月費分別為約20.59港元及約29.18港元。而香港的月費為63港元，在最便宜地區月費中排23名。

■Netflix基本計劃收費最便宜的10個地區■

    點擊圖片放大
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若以基本計劃收費比較，全球最貴的月費地區為列支敦士登及瑞士，月費同為12.88美元（約100.48港元）。其次則為丹麥及瑞典，月費分別為約93.61港元及約85.03港元。值得注意的是，台灣及新加坡的基本計劃月費屬最貴前10的地區，分別為約75.98港元及約74.19港元。

■Netflix基本計劃收費最貴的10個地區■

    點擊圖片放大
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與其他地區比較，香港的基本計劃月費不算最便宜，但標準及高級方案的月費則可排進最便宜的前10名；標準方案以78港元月費，排第10名；高級方案以93港元，排第9名。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 消費錦囊

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