【品味投資】百達翡麗發行全新三問腕錶　全球限量15隻 擁嶄新技術的報時鐘錶

上星期拍賣首隻百達翡麗（Patek Philippe）與Tiffany & Co. 合作發行的Nautilus 5711腕錶以5千萬成交後，百達翡麗於星期二（14日）再宣布將發行編號5750P「先進技術研究」系列三問腕錶，全球限量15隻！

全新系統把打簧原音擴大三倍

編號5750P「先進技術研究」系列的腕錶由百達翡麗「先進技術研究」工程師團隊研製，目的是擴展品牌成「打簧」報時鐘錶領域，研發出嶄新全機械擴音系統。機芯用上擴音系統名為Fortissimo （ff）系統，全新系統的獨特之處是，不管在任何錶殼物料之下，都可以把「打簧」原音顯著地擴大三倍，音質卓越。百達翡麗指，Fortissimo （ff）系統令聲波通過鈦金屬圓環上4個分別位於12時、3時、6時及9時的小孔傳音，最後透過錶殼底蓋與錶側之間一個窄槽傳達至錶外，達到揚聲的效果，讓聲音更加響亮。

這項領先技術彰顯四個專利細節，包括揚聲器配以自由擺動晶圓、擴音裝置、鉑金敲錘和確保均衡地擴大「打簧」上小時和分鐘聲響的簧條組件等。編號5750P腕錶屬於特別款式，以鉑金錶殼配合獨特錶面設計。



相信以品牌百達翡麗（Patek Philippe）加上這款創新設計的錶款，必定引起對三問報時鐘錶愛好者的追捧，價格又將會創新高。

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責任編輯：區祖飛

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