【ET財智Talk】道富環球投資管理特約：加息因素早已反映　金價明年有望上2000美元？

全球經濟面臨重大通脹壓力，投資者紛紛買入不同資產對抗通脹，當中黃金一直是首選之一。世界黃金協會最新報告顯示，11月份全球黃金ETF的持倉增加13.6公噸，為4個月來首度出現增長。在高通脹環境下，黃金走勢能否持續向好？道富環球投資管理特約：《ET財智TALK》，請來道富環球投資管理SPDR ETF業務亞太區黃金策略師徐志傑，為大家分析黃金未來前景，以及在投資組合中配置黃金的重要性。

0：48 - 04：40 高通脹環境 支持金價向上？ 5：27 - 10：40 中印經濟復甦 首飾需求將支持金價？



14：30 - 18：12 加息因素早已反映 金價明年有望上2000美元？ 18：17 - 21：15 黃金配置助減少總損失 不同投資組合應佔多少比重？

《ET財智TALK》逢周一晚上於本網網站播出，主持顧芷筠（Debby）每集邀請不同嘉賓，解讀財經市場最新形勢，為投資策略作最佳部署。

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