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【健康增值】慢性自發性「風癩」 2大症狀勿當敏感　類固醇未能對症下藥

個人增值 19:00 2021/12/19

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蕁麻疹，俗稱「風癩」或「風疹」，相信不少人被它纏擾過，當凸起的紅色腫塊及痕癢減退後，就可告一段落？有一種慢性自發性蕁麻疹，它可延綿多時，有患者以為是食物敏感長期使用類固醇，未能對症飽受疾病煎熬。

觸發組織胺反應

很多人覺得蕁麻疹來去匆匆，「風癩」消退過後便毋須理會。事實上，有一種情況是慢性自發性蕁麻疹（Chronic Spontaneous Urticaria，簡稱CSU），特點是持續發作超過6星期、沒有特定的誘發因素，會出現膨疹及血管性水腫的徵狀。

香港大學醫學院內科學系臨床助理教授、風濕及臨床免疫科學術主任李曦醫生解說蕁麻疹的病理，是由於皮膚中的肥大細胞釋放組織胺（Histamine）和其他化學物質，從而導致一種突發性皮膚反應疾病。蕁麻疹有以下兩大主要徵狀，惟患者也可能只會單獨出現其中一種徵狀：

  • 膨疹：皮膚出現一團大小不一、凸起的紅色腫塊，會引起痕癢或灼熱的感覺。具遊走性，可出現在身體各處、呈現不同的形狀，並可在短時間內消退及重新出現。一般在消退後不會留下疤痕或色素沉澱。
  • 血管性水腫：皮膚深層組織或黏膜出現腫脹，常見於上眼瞼及嘴唇部分，但亦可在身體任何位置出現。相對於膨疹，血管性水腫徵狀持續的時間一般較長，並傾向引致疼痛多於痕癢，要注意若舌頭或喉嚨腫脹可能會導致呼吸困難。

呼吸道腫脹可致命

李醫生引述目前研究證據顯示，在大部分CSU患者中，成因很有可能與自體免疫機制有關。這些患者的血液中在一些自體免疫抗體，會識別肥大細胞上的免疫球蛋白E受體並與其結合，從而令肥大細胞得到活化，並釋放出組織胺和其他炎症因子，造成皮膚中的血管擴張及組織腫脹，導致皮膚紅腫、痕癢等蕁麻疹徵狀。

他指CSU除了皮膚症狀外，約三分一患者會出現血管性水腫，常見於眼、嘴、舌頭、面等，可令呼吸道腫脹，甚至有生命危險。論CSU高危群，以女性患者比例較高，一些有自身免疫病的病人亦會較高危，估計香港約1%人口有CSU。

打疫苗「捕獲」CSU患者

很多病人於接種新冠病毒疫苗後出膨疹，李醫生指這並不是疫苗的副作用或引致敏感，而是CSU患者接種疫苗後出現的正常反應，但經常被誤當為敏感，其後才被確診是CSU。另一方面，很多以往被誤當敏感的患者，但再次經過診斷後，確診為CSU。

目前CSU治療藥物主要有4種：

1. 第二代抗組織胺

2. 調校抗組織胺劑量，最高加至4倍劑量

3. 抗組織胺加上生物製劑奧馬珠單抗

4. 抗組織胺加上環孢菌素。

作者、責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：勿誤作食物敏感 慢性自發性蕁麻疹（收費文章）】

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