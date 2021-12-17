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【品味投資】富藝斯2021總成交達93億　百達翡麗以6千萬成交　成全年最高鐘錶拍品

個人增值 15:10 2021/12/17

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富藝斯拍賣行（Phillips）宣佈，今年全球總成交額達12億美元（約93.6億港元），創富藝斯歷史新高。富藝斯表示，六個拍賣門類均取得佳績，同時是富藝斯成立225年以來歷史上累積總成交額首次突破10億美元（約78億港元）。

首件NFT拍品達逾414萬美元　創加拿大拍賣紀錄

富藝斯周四（16日）表示，2021年全球總成交額達12億美元（約93.6億港元），較疫情前2019年增長32%。其中，NFT拍賣亦為富藝斯開拓及擴寬客戶群體，首場NFT拍賣中88%競投者為富藝斯新客戶，而包括實體及網上拍賣中，全年NFT拍賣均全數成交。首件NFT拍品Mad Dog Jones的《REPLICATOR》成交額更達逾414萬美元，創下加拿大在世藝術家拍賣紀錄。

百達翡麗型號2523以6千萬成交　成最高鐘錶拍品

在鐘錶拍賣中，最高價成交的拍品為百達翡麗（Patek Philippe）型號 2523，以781.9萬美元成交（約6,098.8萬港元），成為全年最高成交價的鐘錶拍賣品。百達翡麗型號 2523為一隻18K黃金世界時區腕錶，配備雙錶冠及「Eurasia」掐絲琺瑯錶盤。這一個錶款為同型號中首枚，首次現身拍賣市場。

另外，全年最高價成交的珠寶拍賣品為20.27 克拉完美無瑕 Type IIa鑽石戒指，以逾20.4萬美元成交（約1,598萬港元）。

■即睇更多富藝斯2021年各門類最高成交拍品■

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責任編輯：區祖飛

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欄名 : 品味投資

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