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【美國收水】分析料聯儲局加息股市仍能走強　標指明年底挑戰5,100點

理財資訊 13:04 2021/12/17

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美國聯儲局日前公布，加快縮減購債規模至每30億美元，計劃明年3月中結束購債。基於近期的高通脹數據及失業率迅速下跌，央行在政策會議聲明及經濟展望概要中做了重要改動，官員預期明年加息3次，在2023年再加息3次，跟會議前利率期貨市場預期一致。在記者會上，主席鮑威爾反覆表示消費者及勞動力需求強勁，但同時提到疫情對經濟構成的潛在風險。

【加息真係不利樓市？：按此

瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室認為，這次會議反映了聯儲局明年加息的決心，其最新對明年經濟增長及明年末失業率預測分別為4%及3.5%，全年通脹則保持在2%的目標以上，這些都為加息提供了基礎。該行相信央行逐步將利率提高至中性水平，每季加息不超過一次。但如果通脹沒有按照其預期般放緩，即跟目標通脹不一致，或勞動力市場有過熱的跡象，則可能迫使央行提速加息。

美股進一步走高可期

瑞銀表示，聯儲局最新的觀點不改其對美股的看法。當央行加速「縮減」，但聯邦基金利率水平仍接近零，即貨幣政策還是非常寬鬆。即便明年加息3次，也理應不會損害企業盈利增長。根據歷史數據，當聯儲局開展加息周期，股市仍能夠繼續走強，但漲幅取決於加息的速度，估計標指明年底挑戰5,100點。

此外，鮑威爾對美國經濟的評論跟該行的基準情景一致，即使明年開始收緊貨幣政策，經濟仍維持在增長趨勢以上，支持其看好股票多於債券的觀點，偏好周期型價值及中盤股。隨著美國與其他央行的政策走向分化，美元未來數個月有望溫和走強。

【鮑威爾改口風放鷹或加快減買債　加息進程視疫情就業　料美滙橫行：按此

 

責任編輯：鄭樂怡

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