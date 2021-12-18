【職場求生術】職位已內定為何還公開招聘？5大提示辨別假招聘

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時下企業有職位空缺，會在網上發文招聘，招聘廣告會列出有關職位的申請資格、要求和工作內容等資訊。然而，求職者網上找工作時，最擔心遇到該職位已有內定人選，浪費了時間和精力，以及預備申請文件。
倘若職位已有內定，為甚麼要公開招聘？據BBC報道，瑞典求職網站Jobbland的戰略和僱主品牌顧問Lauri Vaisto表示，這情況在公營機構很常見，不論他們是否內定了人選，也需要公開招聘這個職位，惟仍有私營機構也會有相同情況。
公開招聘 或要他人作比較
澳洲悉尼的人力資源經理Daphne Lok補充，有機構選擇公開招聘的原因，基於要找更適合的人才。因為要擇優招聘，需要有其他人作為比較對象，不然難以界定所謂的優點。
求職者從何得知職位空缺已有內定？Lauri Vaisto提出了下列幾項：
1. 只在僱主網站上刊登。
2. 難以有合適的人填補空缺，但申請時間非常短。
3. 聯絡的信息和時間並沒提供或過於簡單。
4. 職位描述不清晰。
5. 需要的經驗和技能描述非常精確，或需要的特殊技能只有內部工能夠滿足。
不公平的現象內部也能夠感受得到。據指，美國肉類加工廠由於疫情，不少勞工提早退休，令年輕一代有更多晉升的空間。當中，便有一位24歲員工Jake轉任倉庫的文書處理工作，最後升至管理職位。當時Jake升遷前，其部門主管曾指出，有一個新職位發布，並強調，除了當事人申請，否則他也難以晉升心中的內定人選。而這個情況，對於內部的員工也是不公。
責任編輯：蕭寶玲
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欄名 : 職場百科