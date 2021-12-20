【消費優惠】牛陣指定分店放題半價　MUJI聖誕優惠低至5折

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【聖誕節2021】挪亞方舟螢幻聖誕Staycation 玩夜光遙控車兼住宇宙主題房1,948元起
新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。
1. 牛陣：指定分店放題半價
牛陣於荃灣愉景新城及元朗YOHO形點II開設「開心家庭日式火鍋放題主題店」。由即日起至12月22日，牛陣兩間分店會推出開業限定優惠，凡帶同長者（需出示長者卡）或小童（身高90-140cm）到場，即可以半價（成人180元／位、小童85元／位）享用日本產黑毛和牛及沖繩豚90分鐘放題套餐。另外，其他客人惠顧亦可享71折優惠，即以255元優惠價享用，以上另收加一服務費。
地址︰荃灣青山道398號愉景新城樓
電話︰2854 0500
地址︰元朗朗日路8號形點II2樓A218號舖
電話︰2432 2126
2. MUJI：聖誕優惠低至5折
MUJI推出聖誕優惠，即日起至12月27日，MUJI提供多項精選商品優惠，指定產品更低至5折。
3. 繼光香香雞：聖誕4人餐$192
由即日起至12月27日，全綫繼光香香雞門市推出聖誕2人餐及聖誕4人餐。
聖誕4人餐
聖誕2人餐
撰文：hket小編
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欄名 : 今日優惠精選