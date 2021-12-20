【消費優惠】牛陣指定分店放題半價　MUJI聖誕優惠低至5折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 牛陣：指定分店放題半價

牛陣於荃灣愉景新城及元朗YOHO形點II開設「開心家庭日式火鍋放題主題店」。由即日起至12月22日，牛陣兩間分店會推出開業限定優惠，凡帶同長者（需出示長者卡）或小童（身高90-140cm）到場，即可以半價（成人180元／位、小童85元／位）享用日本產黑毛和牛及沖繩豚90分鐘放題套餐。另外，其他客人惠顧亦可享71折優惠，即以255元優惠價享用，以上另收加一服務費。

▼ 點擊圖片放大

地址︰荃灣青山道398號愉景新城樓

電話︰2854 0500

地址︰元朗朗日路8號形點II2樓A218號舖

電話︰2432 2126

2. MUJI：聖誕優惠低至5折

MUJI推出聖誕優惠，即日起至12月27日，MUJI提供多項精選商品優惠，指定產品更低至5折。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

優惠一覽

3. 繼光香香雞：聖誕4人餐$192

由即日起至12月27日，全綫繼光香香雞門市推出聖誕2人餐及聖誕4人餐。

▼ 點擊圖片放大

聖誕4人餐

香香炸雞（L）＋蒜脆杏鮑菇（L）+酸甜炸脆魷＋墨魚甜不辣＋任選10元飲品4杯

贈送香香炸雞（S）

價錢：192元

聖誕2人餐

香香炸雞（S）+蒜脆杏鮑菇（S）＋香脆樂薯（海苔）＋任選10元飲品2杯

贈送墨魚甜不辣

價錢：93元

分店一覽

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App