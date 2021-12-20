  • 17°C
香港時間 : 20211220日 (週一) 07:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費優惠】牛陣指定分店放題半價　MUJI聖誕優惠低至5折

精明消費 07:00 2021/12/20

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 牛陣：指定分店放題半價

牛陣於荃灣愉景新城及元朗YOHO形點II開設「開心家庭日式火鍋放題主題店」。由即日起至12月22日，牛陣兩間分店會推出開業限定優惠，凡帶同長者（需出示長者卡）或小童（身高90-140cm）到場，即可以半價（成人180元／位、小童85元／位）享用日本產黑毛和牛及沖繩豚90分鐘放題套餐。另外，其他客人惠顧亦可享71折優惠，即以255元優惠價享用，以上另收加一服務費。

    點擊圖片放大

地址︰荃灣青山道398號愉景新城樓
電話︰2854 0500

地址︰元朗朗日路8號形點II2樓A218號舖
電話︰2432 2126

2. MUJI：聖誕優惠低至5折

MUJI推出聖誕優惠，即日起至12月27日，MUJI提供多項精選商品優惠，指定產品更低至5折。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

優惠一覽

3. 繼光香香雞：聖誕4人餐$192

由即日起至12月27日，全綫繼光香香雞門市推出聖誕2人餐及聖誕4人餐。

    點擊圖片放大

聖誕4人餐

  • 香香炸雞（L）＋蒜脆杏鮑菇（L）+酸甜炸脆魷＋墨魚甜不辣＋任選10元飲品4杯
  • 贈送香香炸雞（S）
  • 價錢：192元

聖誕2人餐

  • 香香炸雞（S）+蒜脆杏鮑菇（S）＋香脆樂薯（海苔）＋任選10元飲品2杯
  • 贈送墨魚甜不辣
  • 價錢：93元

分店一覽

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

 

欄名 : 今日優惠精選

最新專欄文章 更多

今日優惠精選 - 【消費優惠】Sky100聖誕及新年限定門票$68　東海飲食賀年年糕低至65折
2021/12/17
【消費優惠】Sky100聖誕及新年限定門票$68　東海飲食賀年年糕低至65折
今日優惠精選 - 【消費優惠】LE CREUSET聖誕優惠低至45折　kkday訂米芝蓮食府新同樂鮑魚鵝掌元蹄盆菜低至73折
2021/12/16
【消費優惠】LE CREUSET聖誕優惠低至45折　kkday訂米芝蓮食府新同樂鮑魚鵝掌元蹄盆菜低至73折
今日優惠精選 - 【消費優惠】華御結指定御結$10　Pizza Hut外賣自取指定大批$98
2021/12/15
【消費優惠】華御結指定御結$10　Pizza Hut外賣自取指定大批$98
今日優惠精選 - 【消費優惠】agnès b.精選產品低至7折　Francfranc聖誕優惠低至5折
2021/12/14
【消費優惠】agnès b.精選產品低至7折　Francfranc聖誕優惠低至5折
今日優惠精選 - 【消費優惠】黃金海岸酒店冬至鮑參海味壹品盆菜71折　collect point指定產品低至4折
2021/12/13
【消費優惠】黃金海岸酒店冬至鮑參海味壹品盆菜71折　collect point指定產品低至4折
著數優惠 日式火鍋 無印良品 火鍋 放題

下一篇文章

【聖誕節2021】挪亞方舟螢幻聖誕Staycation　玩夜光遙控車兼住宇宙主題房1,948元起
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【5000元消費券】今日拎唔到第3期$1,000消費券？　可能做漏呢件事（附查詢方法）
【5000元消費券】今日拎唔到第3期$1,000消費券？　可能做漏呢件事（附查詢方法）
【工展會2021】12月11日開鑼8元入場　400個購物優惠低至1折　打兩針免費入場
【工展會2021】12月11日開鑼8元入場　400個購物優惠低至1折　打兩針免費入場
【Netflix收費】Netflix全球月費大比拼　最平同最貴月費相差85港元
【Netflix收費】Netflix全球月費大比拼　最平同最貴月費相差85港元
【免費搭車】12月19日免費搭港鐵巴士電車　免費路綫及拍卡安排一覽
【免費搭車】12月19日免費搭港鐵巴士電車　免費路綫及拍卡安排一覽
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至12月17日）
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至12月17日）
【聖誕節2021】大澳文化節2021　坐傳統舢舨遊水鄉　欣賞大型水上巡遊
【聖誕節2021】大澳文化節2021　坐傳統舢舨遊水鄉　欣賞大型水上巡遊
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款