不忘育兒初衷　關心孩子身心發展

希望父母不要等子女有病時，才醒覺孩子的身心健康是最重要，應多關心孩子的身心發展。

如果問準父母對子女的期望，相信大多是希望孩子身、心健康，然後才是成就。但是當孩子開始準備讀書，部分父母為了培養孩子進心儀學校，成績／功課變了重點，可能忽略了戶外活動、身心發展、親子關係和品格培養。子女是否身心健康，可以從他們平日的精神狀況、睡眠質素、對喜歡事物的興趣及胃口等看出來。

育兒雖然辛苦，但父母不應整天掛在口邊，對孩子講「養大你很辛苦」、「現在又不用心讀書」、「不聽話」……這種說法在上一代可能有用，但現代的孩子已不聽這一套了，甚至可能有反效果。

【樹立榜樣 培養責任 愛孩子要身體力行表達出來：按此】

親子溝通重要，父母應採用正面的方法讓孩子知道養育他們是父母的天職，不會因為辛苦而抱怨。父母願意犠牲睡眠時間、減少娛樂和消費，所做的都是為了他們。

這樣孩子更體會和明白父母的愛和付出，不會被責備後抱怨說「唔鍾意為何你們又生我出來？」。子女也自然懷着尊敬的心，配合父母的教誨，一起感恩上天給予我們有美好的家庭。

記得大兒子在3個月大時，突然發覺他的糞便變了黑色，由於他只吃母乳，沒有其他雜糧，我們的經驗是不管成年人或是小童，都很可能與內出血有關，當時擔心得要命，趕忙送他到東區醫院。

孩子身心健康最重要

醫生建議在未驗出任何問題前，最好先在手背插入一支針管，因為幼兒如出問題，有抽筋等情況，血管一收縮，便很難找到靜脈血管，到時若要入藥、餵食營養素等便很困難。

當我們看着醫生在兒子小手背插入針管的一刻，看到兒子大哭，小手包着紗布，真是心如刀割，我們做父母的都希望能代替孩子受苦。在兩天後，醫生查出原來是母親的乳頭破損，孩子吃母乳時連血吞下所致，那一刻才放下心頭大石。相信每位父母也一樣，孩子病了，小則睡不安穩，大則心如刀割。

希望父母不要等子女有病時才醒覺孩子的身心健康發展是最重要，不要忘記育兒初衷，除了學業，多關心孩子的身心發展。

【爸爸的角色‧之五】

【作者簡介】教育學者，「理財啟苗」聯合創辦人。與香港教育大學研發「4S課程」，把實證為本的研究結果轉化為實用的活動供父母及學校使用，促進兒童、青少年及親子理財的發展。

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