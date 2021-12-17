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2021環球投資者調查：7成本地投資者對加密貨幣感興趣　最受歡迎的投資仲有咩？

理財資訊 17:09 2021/12/17

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後疫情時期，本港經濟開始復甦，但全球市場仍存在不明朗因素。施羅德投資近日公布2021年環球投資者報告，發現雖然市場不穩，不過本港仍有7成投資者願意投資高風險或新資產類別，當中包括虛擬貨幣。

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電動車及生物科技最受投資者歡迎

調查涵蓋全球33個地區逾2.3萬名投資者，其中500位是香港投資者，訪問投資者對風險資產的意欲。結果顯示，在放寬防疫措施後，不少投資者為追求回報，有計劃或考慮投資於高風險產品。而於過去一年中，就以電動汽車相關股票及基金、以及生物科技／製藥股票或基金最受本港投資者歡迎，兩類資產分別有81%投資者感興趣。

另外，新資產加密貨幣亦是投資者的熱門選擇，有近71%受訪者感興趣。以上3類資產分別各有26%的受訪者是首次投資。顯示即使在市況不明朗因素下，香港投資者仍然進取，願意接受新資產類別。

投資者為回報願承受更多風險

施羅德投資亞洲區多元資產管理總監于學宇表示，研究反映投資者認為他們需要承受更多風險以換取回報，在現時低息的環境下，高風險投資更能吸引投資者。不過從地區上看，相比亞洲其他地區的投資者，表示會在低息環境下進行高風險投資的香港投資者佔49%，少於亞洲的59%，可見整體亞洲區投資者比香港投資者更為進取。

雖然投資者願意承受更多風險，但有64%受訪者認同投資表現會影響自身的心理健康，施羅德認為，投資者應儘早為來年做好準備。

 

責任編輯：嚴熹曼

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欄名 : 理財快訊

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