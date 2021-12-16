▲ 【保費融資】抵押保單博高回報？保費融資5大伏位逐個捉

銀行及中介人銷售有缺失

事實上，除了要留神保費融資本身風險外。金管局及保監局早前聯手調查保費融資，並於今年9月底發布調查結果，發現不少中介人銷售行為存在缺陷，10Life現摘錄部分：

過度槓桿

正常而言，保費融資就借款人的負擔能力測試，應該是考慮借出貸款規模。但這筆貸款卻被個別保險公司及保險顧問用作「支持」客戶具有負擔能力的理據，導致投保人過度槓桿（Over-leveraging）。另外，保險公司亦沒有查核現時客戶持有的生效保單當中，有哪些正在繳交保費，更沒有檢查這些保單有沒有作為抵押品進行借貸。

證明文件不足

保險公司承保及對客戶進行盡職審查時，應該會要求客戶提供財政能力的證明，以證明有足夠資產還錢。不過，更多時候客人未能證明資金來源是來自「流動資產」，更多是以「非流動資產」，包括物業的市值、壽險現金價值、聯名戶口資金等作證明。

保險公司甚至會要求銀行聲明客戶資產水平，尤其是銀行本身就是保險中介人，但實情是就算銀行未有提供相關資料，保險公司亦會將有關資產聲明照單全收。另外，部分保險公司獲悉客戶有其他債務，例如透支、按揭，但選擇視而不見。

未解釋清楚風險

保費融資等於客戶將保單權利及利益作為抵押予銀行，以獲得融資，因此客人需要完全明白有關風險。然而，個別保險公司在發出保單或保單生效後，才通知客戶保費融資的風險，風險披露聲明毋須客戶簽署；有一間保險公司發出大量保費融資單後，竟然沒獲得客戶風險披露聲明簽署。有保險公司將抵押品風險融入保險建議書，成為一般風險披露聲明，而沒有作出額外提醒及解釋。

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銷售失當

有代理將保費融資及保單捆綁成一種「銀行產品」出售。該代理更自製銷售材料聲稱產品「沒有風險」、「最強定期存款」，具有誤導成分。另外亦有保險中介人將保費融資介紹成支付方法，而沒有談到其實際影響，最終令投保人未有注意實際收益或會較中介人最初提及的為低，原因是部分會被利息抵銷。

冷靜期

在保費融資領域，使用冷靜期取消保單的權利其實是由貸款人（銀行）持有，但保險公司未有向客戶提及，有機會構成誤導，令客戶感到混亂。另外，保費融資一旦提取，即時會收取利息，即使冷靜期權利已經行使。然而，部分銀行作為中介人以及貸款提供者，未有在銷售時向客人提及這項利息開支。

須理解保險產品及融資條款

上述風險對於投保人最大憂慮是，當銀行及保險公司容許過度槓桿存在，而客人原意接受過分槓桿，以小博大，一旦出現流動性問題時，則會有未能還款風險。

最後，消費者參與保費融資前，必須清晰了解保險產品本質，例如是保證回報還是非保證回報，亦應清楚閱讀所有風險，明白借貸涉及利率上升風險；而保險顧問及銀行亦應審視投保人財政狀況，避免慫恿他們按樓後再參與融資，從而出現過度借貸。

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【文章來源：10Life；原題：保費融資「伏位」大披露 「高回報」背後風險是……，已獲授權轉載。】

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