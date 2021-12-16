▲ 【保費融資】抵押保單博高回報？保費融資5大伏位逐個捉

在低息環境下，具有槓桿效果的保費融資（Premium Financing）甚為流行，甚至有保險顧問形容等同「買樓」。不過，保費融資是否如想像般美好？有甚麼「伏位」投保人需要注意？

所謂保費融資，是指透過借貸方式買儲蓄保險，然後保單將成為銀行抵押品，貸款成數高達9成甚至是95%，從而達到以小博大效果。

舉例，若果保單保費（包括預繳）為200萬元，假設每年保證回報率為3%，5年後獲得利息回報32萬元；有合作銀行願意提供90%貸款，年利率約1.2%，還息不還本，預期總利息開支為10.8萬元，意味投保人只需付出20萬元，便能獲得約21萬元淨回報（未計手續費），5年間總淨回報率為105%。

【保費融資更勝買樓？套息生利年回報可達9厘：按此】

在樂觀情景下，保費融資可以為投保人帶來龐大利潤；但假設投資及利息環境逆轉，亦可以帶來重大虧損，背後風險不得不注意：

1. 香港或邁向加息周期

保費融資美好一面是低利率環境時可以輕鬆套利。以市場上一些熱銷保費融資方案為例，利率以1個月銀行同業拆息（H，現時低至0.1%）加1%至1.2%，或最優惠利率（P）減2.75%計算，並以最低者為準，而儲蓄保險保證回報率約3%。

惟市場預期美國聯儲局明年底前會加息3次，每次幅度為0.25%，再計及往後踏入加息周期，假設每年加息3次直至利率正常化為止，在本港聯滙機制下，最終本港H會穩步上升，甚至是P上升，令投保人繳付利息成本增加。

2. 預期回報或遜於預期

上述保險例子是具有保證回報，但市場上很多容許保費融資的儲蓄保險都是非保證回報為主，甚至是沒有保證回報，但偏偏這些「預期回報」表現非常亮麗，成為保險顧問一大賣點，吸引投保人參與。

惟若果預期回報不及預期，而香港又踏入加息周期，隨着利息開支增加，加上回報較預期為低，最終有機會出現虧損，所以投保前必須注意有關保費融資回報是保證還是非保證。

【保費融資增槓桿 萬用壽險回報佳風險不大：按此】

3. 保險顧問誘按樓再融資

過去十多年，本港物業錄得龐大升幅，不少保險顧問慫恿業主將層樓轉按套現，獲得低息按揭貸款。假設成功套取300萬元，保險顧問再推銷將這300萬元進行保費融資，以槓桿倍數5倍（按揭成數80%）計算，保費高達1,500萬元，再假設回報率以3%計，回報5年間隨時又倍增，變相獲得300萬港元盈利。

然而，當市場利息環境逆轉，除了保費融資利率會上升，連按揭利率都會上升，甚至連物業都有機會變成負資產，但保單退保有機會出現虧損；此外，一旦非保證回報率不似預期，最終「幾重夾擊」下，投保人的償債能力風險急升。

4. 險企若出事保單變「負資產」

如果是保證回報的保險，正常而言價值是固定。不過，萬一保險公司信用評級下跌、出現流動性危機、甚至是倒閉收場（亦即是信貸風險），令保單價值下跌，其時銀行給予借款人的信用額度或貸款會被重新審視，有機會要提供額外抵押品。

若果保險僅主要提供非保證回報，當現金價值部分表現欠佳時，同樣會被銀行要求增加抵押品。

5. 保單權益轉讓予銀行

由於保單已經轉讓予銀行（承讓人）作為抵押品，基本上銀行可以代表保單持有人行使權利，如領取應付權益、要求保險公司提供資料等。如果借款人未能繳付貸款利息，銀行可以將產品退保並取回退保價值，扣除欠債後再支付予保單持有人；如果退保後仍未能找清欠款，則仍然需要繼續償還負債。

假設受保人身故，而其時貸款尚未還清，則銀行可以指示保險公司先將身故賠償作還款用途，餘下才繳付給受益人。

一般而言，保單持有人亦要在銀行同意下，才可以行使保單權力，包括冷靜期權益、更改受益人、提取保單戶口價值、更改繳付保費方式等。

中介人銷售保費融資行為，有哪些缺陷要注意？【下一頁】

【文章來源：10Life；原題：保費融資「伏位」大披露 「高回報」背後風險是……，已獲授權轉載。】