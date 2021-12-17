▲ 【收息基金】唔叻操盤不如買基金？邊隻基金今年升25% 派息超25厘

踏入年尾，又是時候審視個人投資組合。不善投資的投資者，若今年投資回報不如理想，亦可考慮將投資工作「外判」給別人。投資在積極配置型的基金，可充分利用基金經理的專業判斷，靈活地調配基金的資產比例，實現進可攻退可守的投資策略。部分積極配置的基金會為投資者提供派息，其配息率更可高近26厘。

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積極配置基金普遍有升有息

本網在晨星搜尋派息的積極配置（大盤成長）基金，其12個月配息率高達12厘至25.6厘不等。以最高派息的中銀持續增長混合證券投資基金為例，投資目標為投資在可持續增長性的內地上市公司。截至6月30日，其投資組合以股票為主，主要投資在工業39.38%、防守性消費行業17.96%，以及健康護理12.52%。

該基金最低認購費用為1,000元人民幣，其12個月配息率高達25.6厘。不過，需要留意，據中銀資料，該基金於去年4月的派息只有約4厘。投資者若以穩定收息為目標，則要留意基金的派息政策及紀錄。

至於第二高派息的建信優選成長混合型證券投資基金，其12個月配息率高達22.8厘，主要投資於在香港成立的公司，或股份在香港上市的公司所發行的上市股票。截至6月30日，其投資組合以股票為主，主要投資在防守性消費行業26.28%、周期性消費18.14%，以及工業14.47%。

值得留意的是，高派息的積極配置基金，今年以來普遍均有息有升，以最高派息的中銀持續增長混合證券投資基金升幅最多，年初至今升25.47%，其一年回報更有39.62%；至於第二高派息的建信優選成長混合型證券投資基金表現較為遜色，年初至今僅升2%，一年回報則有13.28%。

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■派息積極配置大盤成長基金表現比較■

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積極配置基金 組合持倉變動較為頻繁

投資在積極配置型的基金，基金經理會按照對市場前景的分析進行資金配置，當股市投資機會較多時，增加投資股票的比例；當債市投資潛在回報較佳時，投資較多比例在債市當中，任何一種資產的比例均可高達100%。基金的風險取決於基金經理的投資策略，基金的周轉率普遍高於100%，即組合持倉變動較為頻繁，以爭取更佳的投資回報。

不過，投資者亦要留意，由於基金持倉變動較為頻繁，積極配置基金的基金表現，以及基金配置亦取決於基金經理的決策，投資者如有意投資特定主題或行業，或需選擇挑選較為集中的主題基金。

投資者在挑選派息基金時要留意，派息政策會列明基金經理在大方向下會派息，但息率不會保證，而基金派息時，亦可以從原本的投資額或資本收益中提取作派息。入場前，投資者應了解基金過去的基金價格及派息表現，並參考基金評級及風險級別等，才決定應否投資。

另外，投資者亦要了解相關基金涉及管理費、認購費及平台費用等，以了解投資成本。

責任編輯：李瑩

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