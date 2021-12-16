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【購物保險】AIA夥初創推「保物24」保費7.8元　購物後24小時內受損可獲賠償

保險 18:25 2021/12/16

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友邦香港宣布與香港科技初創企業Bloom合作推出首個「情景式保障」意外保險「保物24」，保費只需低至7.8元，便可享有購物後24小時內意外損壞的保障。

「保物24」可讓客戶在指定商戶購買商品後，如在24小時內所投保的貨物出現部分或全部功能喪失的損壞，可有購買24小時內的意外損壞保障，賠償為購買價格的50%，每張收據總賠償限額為500元，客戶更可以即時在應用程式內投保及完成理賠程序。

客戶需在購物後投保，便可即時享有購買24小時內的意外損壞保障，而客戶只要在保障期內的31天，於指定商戶購買其他物品，並以Bloom App中登記的信用卡付款，亦可享有購買24小時內的保障，最快24小時理賠。不過受保產品並不包括消耗品、護膚品、化妝品、隱形眼鏡或易腐爛物品等。

現時「保物24」所覆蓋的合作品牌包括Bose、CASETiFY、i.t、Mitchell & Ness、Popcorn General Store及Under Armour。由即日起至12月31日，首1萬名客戶投保「保物24」更可獲一次保費豁免，以更方便快捷地享受購物保障體驗。

【機管局免費保障 會員專享 離港航班延誤6小時即賠300元：按此

 

責任編輯：嚴熹曼

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欄名 : 保險百科

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