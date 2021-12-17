馬景華分享年輕人上車攻略：低息環境供樓當儲錢　忌貪新樓買蚊型盤

本港樓價高企，不少年輕人面對置業難題。《後生仔傾吓偈》主持馬景華卻在25歲時已擁有2次置業的經驗。他認為，現時處於低息環境下，有置業需要的年輕人，不必過於抗拒供樓，反而可視之為儲錢方法。

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買蚊型盤要考慮換樓開支

馬景華未滿30歲已2次置業，全靠他勤力做足功課後才入市，方能在踏上置業階梯後再上一層樓。對於不少年輕人面對置業難題，他認為有意置業的人士可從具發展潛力的地區入手，但切忌貪新樓買蚊型盤：「不少年輕人因資金不足，貪新樓而買蚊型盤，我個人相當反對，因為不足200呎的蚊型盤不便宜，呎價可高達20,000元。就算是將來樓換樓，也要計及印花稅、經紀佣金，以及按揭保險費，先買入較大呎數的半新樓，性價比或會更高。」

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低息環境供樓當儲錢

現時不少年輕人都拒為供樓而犧牲生活質素，但馬景華認為，現時處於低息環境下，有置業需要的年輕人，不必過於抗拒供樓，可視之為儲錢的方法之一：「現時利息較低，銀行同業拆息（H）是長期低至0.1%，實際供樓利率約1厘多，或比通脹率還低。以前老一輩很抗拒貸款，但當時利率是10多厘，但現時利率只是約1厘，借得愈多反而是愈划算。」

他以個人為例，每月供款約13,000元，當中只有4,000元是利息，其餘的7,000元是還款給銀行。他認為，供樓大部分錢是還款，手持物業更可保值，達到儲蓄及財富增值的效果。

記者：李瑩

場地提供：Da Filippo Trattoria@Harbour City

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