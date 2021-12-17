20歲首置獲利百萬　買中白石角獨具慧眼？　馬景華：有運氣（立即收看）

本港樓價高企，不少年輕人面對置業難題。《後生仔傾吓偈》主持馬景華卻在25歲時已擁有2次置業的經驗。他首次置業時仍未大學畢業，靠打幾份兼職儲得10萬元與母親合資買樓，持貨3年後沽出賺得100萬元。深信投資磚頭最保值的他，2年前再以570萬元買入位於白石角的單位。對於幸運地捕獲鐵路發展良機，他坦言：「並非我獨具慧眼，只是我覺得那區有發展空間，而且樓價便宜，所以才會選擇在該區置業。」

【馬景華分享年輕人上車攻略：低息環境供樓當儲錢 忌貪新樓買蚊型盤：按此】

邊讀大學邊兼職 儲10萬首期投資磚頭

馬景華自小在母親的影響下，認為投資者磚頭最保值。在大學未畢業前，他已開始計劃買樓投資。年紀輕輕已置業，不免會被外界質疑「靠父母幹」，雖然馬景華首次置業時仍未大學畢業，除了與母親合資之外，他自己也有邊讀書邊做數份兼職，方能儲得10萬元首期：「我當時做過數份兼職，包括港鐵管理秩序、補習、旅行喼售貨員，以及咖啡師等……」儲得人生首個10萬元後，馬景華便積極研究樓市，留意不同地區的樓價、租金回報及發展潛力等，尋找心儀的樓盤。

後來他選中天水圍居屋天麗苑，承造9成按揭，以20萬元的首期，買入價值200萬元的200呎單位。他分享，當時資金不多，可選擇的樓盤不也多，便由熟悉的天水圍區入手。他當時考慮到天麗苑鄰近西鐵站交通方便，能吸引單身一族或情侶租住，有升值的潛力，故膽粗粗地決定與母親合資，20歲便晉身業主行列。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

看準樓價低水 570萬換樓買白石角新樓

眼見樓價上升不少，馬景華與母親於持貨3年後沽出，獲利近100萬元。「當時銀行戶口存款由6位已躍升至7位，感覺相當神奇！」獲得人生第一桶金，馬景華更乘勝追擊，開始籌備購買自住物業。當時他已大學畢業，在演藝工作以外，他亦有一份收入穩定的正職。由於工作地點位於科學園，他便計劃由鄰近的白石角區入手。

【陳欣茵心急沽Tesla錯失升勢 嚮往自由不做樓奴寧長租酒店（立即收看）：按此】

「我買的屋苑（雲滙）算是名牌發展商開發，而且當時售價較正常價低2至3成，有點似割喉式減價，我買380呎的單位，呎價只需14,000元至15,000元，算是相當便宜。」眼見樓價吸引，他便承造6成按揭，以570萬元買入新樓，由居屋業主升級至私人屋苑業主。

▼ 點擊圖片放大 +2

幸運捕獲發展良機 長綫持有待升值

特首林鄭月娥在施政報告2021中建議大埔白石角興建東鐵綫車站，以紓緩區內交通擠塞問題，亦有助科學園發展。馬景華幸運地在公布興建鐵路前買入物業，他坦言並非自己獨具慧眼，有很大部分都是運氣：「白石角站就似是插隊發展，因為要發展大西北區，加強支援創科發展，剛好興建位置也鄰近我的屋苑。但要說是單靠我的投資眼光，預知到將來會興建白石角，其實也不太完全是，只是我覺得那區有發展空間，而且樓價便宜，所以才會選擇在該區置業。」

他坦言，看好物業未來的升值潛力，認為當港鐵站、商場及基建落成後，樓價升幅就會是最誇張，計劃未來會長綫持有，待升值後才會考慮放售。

記者：李瑩

場地提供：Da Filippo Trattoria@Harbour City

＝＝＝＝＝＝

同場加映：「慳妹」游嘉欣月花2千元不覺慳 低物慾減消費儲起9成收入