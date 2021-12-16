【消費調查】Visa：港人支付卡使用率高達93%　港4成受訪者料4年內成無現金社會

隨着電子支付涵蓋範圍愈來愈廣泛，不少港人日漸傾向採用電子支付，近7成受訪者曾於2021年嘗試無現金支付。Visa進行的支付調查結果發現，港人最常用的支付方式為支付卡（信用卡／扣帳卡），使用率高達93%。另有4成的港澳受訪者預計，其城市將於未來4年內成為無現金社會。

小金額交易趨向無現金化

調查結果顯示，近4成本港受訪者希望在未來12個月內更常使用無現金支付，主要由於獎賞及折扣具吸引力（54%）、更衛生（52%）及交易更快捷（48%）。而三分之二的香港受訪者表示，愈趨傾向在較小金額（低至100元）的交易中以無現金支付，比去年上升1成。

至於在網上購物方面，結果發現流動應用程式（50%）在港是最常見的購物平台，電腦網頁瀏覽器（23%）及流動網頁瀏覽器（16%）緊隨其後。此外，逾9成受訪者對直播購物都有所認識，當中部分有觀賞或曾嘗試過直播購物，但僅有兩成消費者表示有興趣透過直播購物。其中，價格較為實惠是直播購物的最大誘因（50%），其次是主持介紹產品時的清晰度（33%）。

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去年認為流動支付安全的受訪港澳消費者分別不足3成，但今年最新調查顯示，最少6成受訪者認為其個人資料非常或頗為安全，反映情況顯著改善。此外，逾6成香港消費者表示，會在實體店使用卡類增值的流動支付，而使用非卡類增值的流動支付的意向則繼續下跌。同時，逾半港人預計在未來12個月內將會更頻繁使用電子錢包，主要原因為優惠及獎賞更具吸引力（51%）、交易更快捷（47%），以及毋須攜帶錢包即可支付（40%）。

先買後付未普及

另外，高達9成港人有參與客戶忠誠及獎賞計劃，當中包含集多個品牌的消費獎賞計劃平台（48%）最為普遍，其次是電子錢包（40%）及信用卡／扣帳卡支付品牌（37%）。此外，約7成港消費者表示比起紙本文件，更喜歡以電子方式及網上途徑兌換獎賞。

而逾3成受訪者在過去2年曾使用分期付款計劃。在所有平台中，信用卡的分期付款服務最受香港用戶歡迎，達72%；其次是電子錢包為21%；「先買後付」僅得9%。

《Visa消費者支付取態研究3.0》針對香港、澳門及台灣消費者的偏好及新興趨勢進行了調查，於今年7月訪問了共2,000名消費者，香港佔700名；澳門佔300名；台灣佔1000名。

責任編輯：曹佩鈞

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