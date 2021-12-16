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【收息股】6隻公用股全年收息近$6,000　買晒佢哋入場費要幾錢？

藍籌股 16:50 2021/12/16

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來到年尾，是時候審視一下自己今年的投資，並為明年作好部署。常言道，要穩健買股收息，最好買公用股，因為這個板塊的股票表現較穩健。如果要買晒所有香港公用股，最少要多少入場費？全年收息可以有幾多？以下將會以各股今年的派息來做參考！

■香港公用股派息表現■
（按股息率由低至高排列）

    點擊圖片放大
    +4
    +3

本網以6隻香港公用股為例，包括粵海投資 （00270） 、電能實業 （00006） 、長江基建集團 （01038） 、港燈 （02638） 、中電控股 （00002） 及香港中華煤氣 （00003） ，若今年持有6隻股各一手，全年收息共5,899.6元。

持有這6隻香港公用股，在一年中有9個月都有息收，除了1、2及11月之外，大致能做到月月有息收的效果。當中有些月份，例如6月及9月更有數隻股份派息。

若以個別股份來看的話，股息率最高的股份是粵海投資，股息率逾6厘，以每手計今年全年能收息共1,189.4元。

一年收近6,000元息都算不俗，如果想買晒6隻公用股入場費又要幾多？按昨日收市價（15日）計，若要買入全部股票，最少要12.1萬元本金。

要留意的是，這些股票的全年派息都是以今年的表現作比較，該公司在下年會否派相同的股息並不確定，在投資前已先清楚了解各公司的派息政策。

想知更多收息股選擇，請留意港股收息懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

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欄名 : 收息之選

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