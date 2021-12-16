【網上熱話】美國女子一根髮夾換層樓　年半以物易物28次換過啲乜嘢？

你有想過用一根髮夾，竟然可以靠以物易物，最後換來一層樓？

美國女生Demi Skipper在社交平台上分享她發起的以物易物活動「Trade Me Project」，Skipper自去年5月封城期間開始這個活動，從一根髮夾開始，歷經28次以物易物，最後換來一間位於美國納士維的大屋。究竟她是如何做到？

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Skipper最初每天花約數小時在網上尋找有潛力的交易貨品，每次交易她都會在社交平台上記錄。第一次Skipper用毫無價值的髮夾交換了一對約10美元的耳環，第二次則換取了4隻玻璃杯，如是者經歷了28次交易，期間她曾換過一部Mini Cooper汽車、鑽石項鍊、iPhone等。

當然並非每次交易都能換取相等價值的物件，有次Skipper換取了一條預計約2萬美元（約15.6萬港元）的鑽石項鍊，結果估值時才發現僅值2,500美元（約2萬港元）。她又試過用3部拖拉機只換來一張2萬美元（約15.6萬港元）的餐廳貴賓卡，豈料卻有人願意用價值4萬美元（約31.2萬港元）的太陽能小屋換這張貴賓卡，價值立即翻倍！

最終在第28次交易下，Skipper以太陽能小屋換取一間位於田納西州的大屋，她指她完全不敢相信自己用一年半時間用一根髮夾交易到一間屋。Skipper表示，在過程中，不少人以為她瘋了，並懷疑她是否能成功，結果證明Skipper的計劃非常成功。她計劃與丈夫搬進這間大屋，然後再啟動下一次以物易物活動，希望下一次能再成功換取一間房子捐贈予有需要的人。

■Skipper28次以物易物交易清單■

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責任編輯：嚴熹曼

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