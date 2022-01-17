【5000元消費券】未拎到第3期八達通$1,000消費券？　可能做漏呢件事（附查詢方法）

若市民以八達通領取消費券的話，消費券將分3期發放。次輪電子登記或書面登記之市民，並符合相關消費要求，昨日（16日）已可領取第3期消費券。不過，由於第3期設有消費條件，未完成有關條件將無法領取，即睇自己符合條件未！

【八達通尾期消費券1,000元領取方法：按此】

如果市民想於1月16日以八達通領取第3期消費券，必須在去年12月底，完成「合資格消費」累積總額不少於4,000元的要求。

另外，市民最遲亦要於發放日起計7個月內完成「合資格消費」累積總額不少於4,000元的要求，否則將不會獲發放第3期消費券。以8月1日領取消費券的市民為例，最遲要在今年2月28日前累積4,000元「合資格消費」，方可在3月16日取得第三期1,000元消費券；而9月1日領取消費券之人士，則最遲需於今年3月31日前累積4,000元「合資格消費」。

不過，大部分市民可能不知道自己合資格消費累積總額，市民可於八達通手機應用程式、八達通網站或八達通客戶服務熱綫2969 5500查詢。若市民透過八達通網站查閱消費券摘要，只要符合消費條件，在第3期消費券的位置，網站就會列明可供領取。

■查閱領取第3期消費券資格步驟■

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唔知自己拎得尾期消費券未？即刻查吓啦。

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責任編輯：曹佩鈞

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