【好去處】TOYSOUL亞洲玩具展周末開鑼　多款玩具限量發售

作為玩具迷，必定期待今個周末舉行的第七屆《TOYSOUL亞洲玩具展2021》，展覽將於12月18日至19日於九龍灣國際展貿中心3樓展貿廳2舉行。場內有不同的參展商，展出及發售製品，包括不同比例收藏玩偶、原創玩具、插畫創作及電玩遊戲等。

TOYSOUL公開發售門票共有3 款，不過要留意B款門票已售罄！

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發售多款限量版玩具

場內發售的玩具相信令不少玩具迷着迷，多款玩具更是限量發售。分別有Angel abby 10周年限定版MEDICOM TOY BE@RBRICK；Batman Labubu How2work Ver. 每日將以先到先得形式發售70隻；聚變酸美學應用在大熱系列Figure Plush毛絨公仔，首日限量30隻現貨；Tom和Jerry ICE EROSION系列搪膠人偶，首日30套，次日20套等等。

玩具展焦點之一，來自Bandai旗下的收藏品玩具事業部品牌TAMASHII NATIONS所推出、作為超合金魂系列的第100款作品──GX-100金剛與宇宙飛龍。GX-100金剛與宇宙飛龍用上全長750mm的大型驅體，不僅是3架Micro Popynica規格的恐龍戰機，連金剛的部件1、2 都可以裝備或收納其中，完美地欣賞金剛和宇宙飛龍魅力的規格。



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第7屆《亞洲玩具展 TOYSOUL 2021》 日期：2021年12月18日至19日

地點：九龍灣國際展貿中心3樓展貿廳2（Rotunda 2）

入場時間：上午10時至下午8時

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責任編輯：區祖飛

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